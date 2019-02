Feijóo exalta la "Galicia real" de sus 313 candidatos: "Además de decir Viva España y Viva Galicia hay que gobernar"

Publicado 02/02/2019 14:11:55 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Galicia y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha ensalzado la "Galicia real" que reflejan sus 313 candidatos a las elecciones municipales del 26 de mayo, "orgullosos" de formar parte "del partido que más se parece a Galicia" y ejemplo de "unidad" y de gestión, porque "además de decir Viva España y Viva Galicia hay que saber gobernar".

En el acto de presentación de sus 313 candidatos, uno por cada municipio de Galicia, ante cerca de 2.000 personas en Santiago de Compostela, Feijóo ha reivindicado que defender España no es incompatible con defender Galicia, frente a aquellos que "no es que no entiendan" a los gallegos, "es directamente que Galicia les importa nada, les importa un pimiento, sin saber si son de Arnoia o de Padrón, les importa un bledo".

Feijóo, precedido por los presidentes provinciales del Partido Popular en las cuatro provincias gallegas, ha presidido un acto en el se han proyectado varios vídeos en los que se ha confrontado la gestión del PP con la de las demás formaciones políticas, en especial, las que gobiernan en las principales ciudades gallegas.

Así, se han visto imágenes de alcaldes como del socialista Abel Caballero cantando o del de Pontevedra utilizando una atracción infantil, así como de regidores de las Mareas de A Coruña, Santiago o Ferrol o de la alcaldesa de Lugo, que fueron seguidas de titulares que hacían referencia a distintas polémicas a nivel municipal, rematadas con la frase 'Ou eles ou ti' -'O ellos o tú'.

Feijóo, que también ha tenido palabras de reconocimiento al presidente del PP, Pablo Casado, ha confrontado la formación 'popular' con la de los que están centrados en "luchas y vendettas a los que no les importa Galicia", que "van a pedir voto para Bildu y Esquerra Republicana" o a los que defienden presupuestos que bajan en Galicia un 30% pero que en Valencia y en Cataluña suben un 60%.

