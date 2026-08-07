Feijóo insta a los "aprendices de brujo" a tomar nota de Ónega para "no convertir la política en una mesa de tahúres"

LUGO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este viernes la figura del periodista Fernando Ónega, y ha rememorado cómo "conocía la trastienda y bambalinas políticas como nadie" y aún así "no se dejó llevar por algunas tentaciones que hoy amenazan en convertir la política en una mesa de tahúres".

"Sabía que la política necesitaba relato, pero que el relato no puede traicionar la realidad. Tomen nota muchos aprendices de brujo de la España de hoy", ha instado Feijóo, quien ha intervenido, en calidad de amigo personal, en el acto institucional de nombramiento del histórico periodista de Mosteiro, en Pol, como Hijo Adoptivo de Lugo.

Ante la familia de Ónega y una nutrida representación de dirigentes políticos y representantes de la sociedad lucense, Feijóo ha recalcado que la coyuntura política de hoy en el país "parece no dejar mucho espacio" para el "optimismo" y ha lamentado un fallecimiento sin ver "una España más civil, más culta, más humana y con más sosiego".

Feijóo, quien ha rememorado la trayectoria de Ónega como un periodista que "lo fue todo", un "amigo" y un "consultor", ha proclamado que "esa España vendrá".

"Él será parte de ella desde la memoria que ayudó a construir", ha sentenciado, antes de reivindicar el papel clave de Ónega en la construcción "de la democracia". "Decía que no sabía si era más gallego o más periodista. Era más gallego, y sino hubiese sido gallego no hubiese podido ser el excelente periodista que fue", ha zanjado.