Feijóo mantiene que debe gobernar el más votado y ve "más importante" reformar la ley electoral que la Constitución

Publicado 05/12/2018 17:34:16 CET

El líder gallego defiende que, si el PSOE aceptase cambiar ya la norma, "el PP no debería encabezar el Gobierno en Andalucía"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado este miércoles, pese al contexto abierto en Andalucía en el que los populares reivindican un Ejecutivo liderado por Juan Manuel Moreno aún no siendo la formación más apoyada por los ciudadanos, en que su opinión es que debe gobernar "el más votado".

"Seguimos pensando y sigo pensando que el partido más votado tiene que ser el que lidera los gobiernos", ha sentenciado Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha urgido, como condición para ser consecuente con el lema del más votado, la reforma de la ley electoral. A su juicio, es "más importante" cambiar esta norma que la Carta Magna.

Y es que el líder del PPdeG ha insistido en que él, "sin duda", mantiene su defensa de que debe ser la lista más votada la que gobierne, pero ha recordado que, para garantizarlo, es preciso acometer una modificación de la norma electoral a la que el resto de partidos --incluido el PSOE-- se han "opuesto".

En esta coyuntura, ha advertido que lo que no pueden pretender el resto de formaciones políticas es que el PP no juegue en el "tablero" que, a día de hoy, está sobre la mesa. No en vano, ha recordado que los populares pidieron recientemente modificar "por tercera vez" esta ley.

De hecho, el presidente ha manifestado que, "si el PSOE aceptase modificar de forma inmediata" la ley electoral para que la directriz de que gobierne el más votado esté en vigor en las próximas elecciones municipales y autonómicas, el PP "no debería encabezar el Gobierno de Andalucía, comunidad en la que los socialistas, con Susana Díaz al frente, fueron los que obtuvieron más apoyos de los ciudadanos.

"Pero no podemos jugar en el tablero socialista, unos cumpliendo y otros impidiendo cumplir las reglas que ellos mismos ponen", ha apostillado.

"CAMBIARÍA LA POLÍTICA ESPAÑOLA PARA MEJOR"

Dicho esto, Feijóo se ha reafirmado en que el hecho de que gobierne el más votado cambiaría la política "española para mejor". "Sería muy bueno para Galicia y para España", ha proclamado, antes de esgrimir que se evitaría, por ejemplo, que el país pudiese tener como presidente a una persona "que perdió todas las elecciones a las que se presentó".

"Volveríamos a restaurar la confianza en las instituciones", ha señalado, convencido de que se impediría una interpretación "desleal" de la ley que dé pie a que "populistas y partidos independentistas" decidan "la política nacional" y "tengan secuestrado" al presidente del Gobierno, en alusión a los apoyos en los que se ha sustentado el socialista Pedro Sánchez.

PRESUPUESTOS EN ENERO: "UN NUEVO TITULAR"

Por otra parte, sobre el anuncio de Sánchez de que presentará los presupuestos en enero, el presidente gallego se ha declarado, en tono irónico, "incapaz de hacer una reflexión al respecto" dados los cambios de postura el jefe del Ejecutivo central.

De hecho, se ha mostrado convencido de que el líder socialista necesitaba solo "un nuevo titular" tras el "hundimiento" del partido en Andalucía, donde gobernaba históricamente, por lo que ha restado importancia al contenido del mismo.