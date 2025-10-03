Feijóo quiere tipificar en el Código Penal que un migrante irregular cometa "fraude" con edad o nacionalidad

Feijóo, con Rueda y Moreno, en el Foro La Toja. - ELENA FERNÁNDEZ

También propone establecer un plazo para determinar la edad de los migrantes y evitar que convivan con menores

A TOXA (O GROVE), 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que si Gobierna modificará la Ley de Extranjería para expulsar a los mayores de edad que se declaren menores y tipificará en en el Código Penal que se cometa "fraude" en la edad y en la nacionalidad.

Feijóo ha realizado este anuncio durante su intervención en el 'Foro La Toja', en el que han participado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el de Andalucía, Juan Manuel Moreno, entre otros dirigentes del ámbito político y económico nacional e internacional.

El dirigente popular ha lanzado esta propuesta en un contexto en el que ha trascendido que, en el reparto de migrantes desde Canarias a la península habría algunos con la mayoría de edad ya cumplida.

El presidente de los populares ha explicado durante su intervención la intención de "reparar" España y ha subrayado que, entre los asuntos que tiene previsto abordar, está el de la política migratoria porque, en su opinión, "ha fracasado" y hay que tener un modelo para "arreglarla".

Así, ha advertido: "Si creemos que uno de los problemas de la política migratoria es el fraude en las edades de quien de manera general entra en España, debemos de perseguir ese fraude para que los menores no convivan con los adultos".

DETERMINAR "RÁPIDO" LA EDAD

Por ello, ha apostado por determinar "rápido" la edad de esa persona que entre "ilegalmente" en España, para evitar que conviva con menores durante meses y éstos se queden "desprotegidos".

Para ello, ha precisado que su plan migración fijará un máximo de tiempo para comprobar la edad y para evitar soluciones de desprotección y modificará dos leyes.

Por un lado, la de Extranjería para poder "expulsar a cualquier extranjero que se haya declarado menor de edad siendo mayor de edad" --aunque la norma ya contempla de forma genérica la expulsión de cualquier extranjero mayor de edad que se encuentre en España de manera irregular -- y por otra parte, reformará el Código Penal con el fin de incluir expresamente la "tipificación del fraude de la edad o de la nacionalidad del inmigrante".