Feijóo relaciona el 'no' independentista a que Iceta sea senador con un "señuelo" del PSOE en campaña

Publicado 16/05/2019 16:02:04 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido que el 'no' de los grupos independentistas catalanes --Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP-- a que el socialista Miquel Iceta sea senador por designación autonómica se podría deber a "un señuelo más" del PSOE para "distanciarse" de estas formaciones.

Así se ha pronunciado este jueves el presidente gallego en una rueda de prensa celebrada horas después de que el Parlament, con los votos en contra de los nacionalistas, rechazase que el líder del PSC pueda acceder a la Cámara Baja para presidirla, tal y como tenía previsto el PSOE tras la mayoría absoluta alcanzada en esta institución el 28 de abril.

En este contexto, y al ser preguntado al respecto, Feijóo ha dicho que personas "que conocen muy bien" la política en Cataluña "están advirtiendo de que esto es un señuelo del Partido Socialista para que, durante la campaña, haya un distanciamiento con el mundo independentista".

Así, y "como de señuelos el PSOE sabe mucho", el líder del PP gallego ha sugerido "esperar a que finalicen las elecciones municipales" para saber si lo ocurrido este jueves "es un veto" o "un pacto" con el independentismo para que "muchos ciudadanos crean que el PSOE no va a contar con los independentistas para el Gobierno de España".

"Mi opinión definitiva se la daré cuando finalicen las elecciones. Si es verdad que el PSOE quiere nombrar al señor Iceta presidente del Senado o si, por el contrario, este lío hay que montarlo para pensar que el PSOE y los independentistas no van a gobernar juntos", ha valorado, para después puntualizar que esto último, "naturalmente, no se lo cree nadie".

"No habrá una sola ley en españa que el independentismo catalán no la vote a favor. Vamos a esperar, no vaya a ser que entremos todos en el señuelo", ha sentenciado.