Feijóo tacha de "tomadura de pelo" la negativa del Gobierno a abonar el IVA y no descarta recurrir a los tribunales

Publicado 21/01/2020 19:37:20 CET

"No vamos a aceptar en ningún caso que se rían de nosotros", clama el presidente de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tacha de "tomadura de pelo continuada", que "empieza no solo a ser de mal gusto, sino que empieza a ser grosera", la negativa del Ministerio de Hacienda a abonar los 200 millones que reclama Galicia al Gobierno central por el ajuste del IVA de 2017.

A preguntas de la prensa este martes, Feijóo ha apuntado que "estaba comprometido con la ministra de Hacienda en una reunión de agosto de 2018" que "ese IVA se transfería en 2019", pero "en 2019 no se quiso transferir por real decreto ley y ahora dicen que pasó el año 2019 y que entonces no lo van a transferir en el año 2020". "Nos están quitando, simplemente, dinero que es nuestro", recrimina.

"Esto no es una broma, estamos hablando de 370 millones de euros que se nos adeuda (200 millones del IVA y 170 millones de compensación por cumplimientos fiscales); están pagando con el dinero de la Xunta de Galicia el incremento de las pensiones, el incremento del salario de los empleados públicos", ha reprochado.

Censura que "es un tema muy serio", ya que el Gobierno central "se está convirtiendo en el principal moroso en Galicia". "Nosotros no vamos a pasar por esto, si se cree el Gobierno de España que, por formar y firmar papeles con algún grupo minoritario en Galicia, vamos a pasar por estas se equivocan", agrega Feijóo.

"Ese dinero es nuestro. Y el dinero de Galicia es sagrado. Del mismo modo que Galicia paga sus facturas el Gobierno de España tiene que pagar las facturas que le adeuda a la Xunta", prosigue en su argumentación.

NO DESCARTA LOS TRIBUNALES

Cuestionado sobre si la Xunta recurrirá a los tribunales por esta decisión del Gobierno, Feijóo ha contestado: "En este momento, si se confirma ese dato, no descartamos ninguna posibilidad, y ahora sí que lo digo muy en serio".

"Estuvimos siendo pacientes, observando la constitución del nuevo Gobierno... Si realmente el Ministerio de Hacienda cree que no sabemos leer y escribir o que no sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir, se equivoca", ha afeado el mandatario gallego.

"Dije que voy a defender Galicia con todas las armas de la Constitución y lo mantengo". "No vamos a aceptar en ningún caso que se rían de nosotros y que ahora nos digan que pasó el plazo y que no pagan; las deudas no tienen plazo; las deudas se pagan, además deberían pagarlas con intereses de demora de 2019 y 2020", ha clamado.

Por ello, finalmente Núñez Feijóo ha llamado a la "responsabilidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque "el dinero de los gallegos es sagrado".