Feijóo ve "poco operativa" y "estéril" la autorización del uso del superávit aprobada en el Congreso

Publicado 04/04/2019 17:28:55 CET

Advierte que las comunidades "entrarían en déficit" y "no podrían pagar" sus facturas "si se tardan meses en constituir un nuevo Gobierno"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera que el decreto aprobado este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso --con los votos en contra del PP-- por el que se autoriza a Galicia el uso de 104 millones de euros de superávit es "poco operativo" y "absolutamente estéril", porque "imposibilita" gastar esos fondos en lo que la Comunidad considere.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal con su Ejecutivo, Feijóo ha explicado que el voto en contra del PP se debió a que el Real Decreto es "una tomadura de pelo" a las comunidades "cumplidoras" con los objetivos de déficit y estabilidad presupuestaria.

Y es que, según ha asegurado el presidente de la Xunta, "no se llevaron" al Congreso elementos "fundamentales" como, además del superávit --que la Administración autonómica eleva a 125 millones, frente a los 104 del Ministerio de Hacienda--, mensualidades del IVA, aportaciones a cuenta y las liquidaciones negativas, lo que supone la "retención" de 825 millones de euros, según Feijóo.

"Lo lógico es que se llevase (al Congreso) antes de la disolución de Cortes o durante estas semanas un real decreto ley para convalidar todos los compromisos con las comunidades autónomas", ha asegurado el titular del Gobierno gallego.

En este sentido, Feijóo ha acusado al Gobierno central de "tensionar las haciendas autonómicas" por "no ser capaz de conseguir una mayoría parlamentaria para aprobar unos presupuestos" y ha advertido que, en el caso de que no se entreguen estas cuantías, "evidentemente Galicia tendría un agujero de 825 millones de euros".

"NO PODRÍAMOS PAGAR NUESTRAS FACTURAS"

"En caso de que el Gobierno siga en esta situación y no quiera solucionar los problemas de las comunidades autónomas, y en caso de que vayamos a elecciones y tardemos meses en constituir un nuevo gobierno, todas las comunidades entrarían en déficit presupuestario y automáticamente tendríamos unas gravísimas consecuencias para mantener el gasto y no podríamos pagar nuestras facturas", ha alertado.

Asimismo, ha insistido en su petición de que el Ejecutivo central "deje a las autonomías usar el dinero que es suyo" y "de acuerdo con sus necesidades", ya que son unos fondos de los que dispondrían "si no hubiesen cumplido con la regla de gasto". "No tiene sentido que ese dinero que tenemos que retener ahora no podamos usarlo", ha apostillado.

"O paramos este sinsentido, o lo que va a ocurrir es que en España se está incentivando incumplir el Estado de derecho. Esto es una nación al revés", ha lamentado el líder gallego.