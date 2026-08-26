Feijóo volverá este sábado a Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) para abrir el nuevo curso político

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la cita de Cerdedo-Cotobade de 2025. - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade será de nuevo este sábado 29 de agosto la plaza elegida por los populares para el tradicional acto de apertura del nuevo curso político en el que participará el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y en el que ejercerá de anfitrión el presidente de la Xunta y jefe de filas del PPdeG, Alfonso Rueda.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes populares, a las puertas de una cita que ya se celebró en 2024 y 2025 en el mismo emplazamiento, aunque había regresado puntualmente en 2023 al Castillo de Soutomaior.

La elección de 2023 se convirtió entonces en metáfora de la recuperación del poder provincial por parte del PP, dado que la Diputación de Pontevedra, hasta las municipales de ese año en manos del PSOE, había vetado el evento popular en el castillo en varias ocasiones.

'Saldada' esa cuenta, en 2024 Feijóo y los suyos volvieron a la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade, donde también prevén recalar el próximo sábado.

EL SIMBOLISMO DE CERDEDO-COTOBADE

No en vano, esta plaza también tiene ya un carácter simbólico para los populares. En ella celebró el de Os Peares su primera apertura de curso político como líder del PP, en el año 2022, y participó en varias anteriores como anfitrión.

Y es que el PP ha elegido Galicia para abrir formalmente el curso político desde los tiempos en los que Mariano Rajoy dirigía el partido.

CITA MARCADA POR LA CRISIS DE CEUTA

Si el año pasado el trasfondo de la cita eran los duros incendios que afectaron a la comunidad, este arranque de curso político --previo a un año con varios comicios en el horizonte-- estará marcado fundamentalmente por la crisis migratoria de Ceuta.

Precisamente, el evento popular se celebra a las puertas de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Congreso para informar de la situación en Ceuta --el 3 de septiembre--.