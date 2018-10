Fernández Lores emplaza a Pedro Sánchez a "cumplir sus compromisos" y "tramitar la anulación" de la prórroga de Ence

Publicado 14/10/2018 12:07:39 CET

El alcalde de Pontevedra insiste en que la actividad de la celulosa "no es de interés general" ni "competencia" del Ayuntamiento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "cumpla sus compromisos" electorales y "tramite la anulación" de la prórroga de la celulosa de Ence, "que no tiene ni pies ni cabeza".

"El señor Sánchez dijo públicamente que, si llegaba a ser presidente, iba a retrotraer la prórroga de 60 años que hizo el funciones el expresidente Mariano Rajoy", ha recordado el regidor pontevedrés en una entrevista concedida este domingo a la Radio Galega y recogida por Europa Press. "Sacamos la lengua a pasear sin saber lo que decimos", ha proseguido.

En este sentido, el primer edil ha dicho que la mesa de negociación que propone el Ejecutivo central para esta cuestión le suena "repetitiva": "Ya en el bipartito, Emilio Pérez Touriño (expresidente de la Xunta) planteó una mesa de negociación que nunca se constituyo".

Además, el alcalde ha insistido en que, para solucionar este asunto, "hay que partir de las competencias". Y es que, tal y como defendió el regidor en múltiples ocasiones, la derogación de la prórroga de la concesión "no es competencia del Ayuntamiento de Pontevedra". "Si la empresa quiere mantener la actividad en otra ubicación, habrá que darle las facilidades necesarias, entre comillas", pero eso "tendrá que ser otra administración", ha propuesto.

"Voy a luchar para que se marche, pero no es competencia mía. Es competencia de la Xunta, del Estado o de los dos juntos", ha sentenciado.

"ERROR DEL FRANQUISMO"

Asimismo, Fernández Lores ha tachado de "nula" la prórroga de una concesión que fue, según sus palabras, "un error del Franquismo" y que ahora "no" es "de interés general" porque se trata de una "celulosa privada que saca una rentabilidad económica en una ría que es de todos los pontevedreses".

"Los pontevedreses no sacamos ningún beneficio de la empresa. 200 puestos de trabajo escasamente y se acabó el rollo. Simplemente chupamos la contaminación ambiental aérea, la que va a la ría, las consecuencias de la eucaliptización del país y otras cosas", ha enumerado.

Al respecto de la fábrica electroquímica de Elnosa, también localizada en la ría, Fernández Lores ha zanjado el tema recuperando que "se le acabó la concesión", por lo que "no hay discusión al respecto" sobre una posible prórroga.

DEPURADORA DE LOURIZÁN

Preguntado sobre la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Lourizán --proyecto rechazado por el gobierno local--, Fernández Lores ha esgrimido que el "problema principal" es que municipios como Poio y Marín "no" dispongan de sistemas de tratamiento residual propios.

Así, ha apuntado a la "responsabilidad de la Xunta" con la ley de aguas en la mano, que recoge, según ha explicado el alcalde pontevedrés, "que el sistema de depuración es competencia exclusiva" de la Administración autonómica.

"No estamos dispuestos a que los vecinos de Pontevedra y Lourizán tengan que soportar las aguas residuales de otros municipios que no hacen los deberes o con los que la Xunta no colabora. En la ría de Arousa hay once depuradoras, en la de Pontevedra hay una sola", ha lamentado.

PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE 2019

Al respecto de los presupuestos municipales para 2019, el alcalde se muestra con "confianza" de sacarlos adelante antes de final de año porque, considera, "es difícil" que, al ser un proyecto "serio y riguroso", "no haya, al menos, un grupo que se abstenga" para aprobar las cuentas, ya que los nacionalistas, con doce concejales, se sitúan a un edil de la mayoría absoluta en el pleno.

Además, el regidor nacionalista no cree que, al ser 2019 un año electoral en el ámbito municipal, los partidos compliquen el debate: "Aparecer delante de la opinión pública como un grupo que imposibilite los presupuestos es malo de explicar a los ciudadanos".

"MUCHOS AÑOS" TRABAJANDO EN PONTEVEDRA

Alcalde desde 1999 y rozando la mayoría absoluta desde los comicios de 2015, Fernández Lores suele aparecer como estandarte y referente en los discursos de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Sobre ello, el alcalde de Pontevedra supone que es "porque llevan muchos años" trabajando en la ciudad: 19 en el gobierno y otros 12 en la oposición.

"Si la gente nos sigue votando elección tras otra será porque algo habremos hecho bien. En este sentido, indiscutiblemente, ser un referente es una responsabilidad pero también un orgullo para nosotros, para todos los pontevedreses, a nivel interno del BNG y a nivel exterior para muchos ayuntamientos que están mirando hacia Pontevedra para implementar políticas", ha destacado.

Por todo ello, ha recomendado a los grupos locales del Bloque en toda Galicia a construir una alternativa "seria, sensata y de futuro" pero, sobre todo, "que no tengan prisa". "Hay que sentarse con la gente, poner los pies en la tierra, analizar en profundidad las características y necesidades del municipio", una labor que, ha añadido, requiere "equipos y personas capaces de transmitir confianza", así como "mucho amor y cariño" hacia la ciudad.