Fernández-Tapias apuesta por un PP vigués "sin vencedores ni vencidos" pero admite que Javier Guerra no la ha llamado

Reafirma su deseo de ser candidata a la alcaldía para construir una ciudad de Vigo que "no sea solo conocida, sino también reconocida"

VIGO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La recién elegida presidenta del PP de Vigo, Marta Fernández-Tapias, ha apelado este lunes nuevamente a la unidad del partido, a "trabajar juntos" para afrontar los retos futuros, y ha asegurado que, una vez pasado el Congreso Local, no hay "vencedores ni vencidos", aunque ha admitido que su oponente en el cónclave local, el exconselleiro y senador Javier Guerra, no la ha llamado para felicitarla tras su victoria del sábado.

En declaraciones a los medios, Fernández-Tapias ha subrayado que en el PP de Vigo "no sobra nadie" y que, en esta nueva etapa (que pone fin a más de dos años de dirección por parte de una gestora), hay que "trabajar por un partido fuerte, unido y que asuma los retos, que son muchos". Así, se ha fijado como principales objetivos "ensanchar la base" del PP vigués, "recuperar el orgullo" de estar en sus filas y "estar pegados a la calle" para trasladar su proyecto a la ciudad.

Cuestionada acerca de que si ha recibido una llamada de Javier Guerra tras su elección como presidenta local del partido, Marta Fernández-Tapias ha respondido con un escueto "no", aunque ha matizado: "Aquí no hay vencedores ni vencidos, ganó el PP y ganó Vigo. Tenemos que mirar adelante y construir, extender esta ola de ilusión".

La también delegada de la Xunta en Vigo ha confirmado que, en próximos días, se reunirá con el Comité Ejecutivo para perfilar su directiva y las líneas de trabajo del partido, y ha avanzado también su intención de mantener un encuentro con los cuatro concejales que forman el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento (todos ellos apoyaron a Javier Guerra en el Congreso Local).

En todo caso, ha señalado que quiere "hacer las cosas con calma, adoptar buenas decisiones para que no se vuelvan a cometer los mismos errores". "Ahora necesitamos calma, ha sido un Congreso díficil", ha apostillado.

CANDIDATURA A LA ALCALDÍA

En respuesta a preguntas de los medios, Marta Fernández-Tapias ha reiterado su intención de ser candidata del PP a la alcaldía de Vigo. "Para eso me presenté a la presidencia del partido, pero no depende de mí", ha afirmado, al tiempo que ha proclamado que no tiene "miedo a las urnas" y que su intención es configurar "un proyecto potente" para que el PP salga "a ganar" en las municipales de 2023.

Fernández-Tapias ha explicado que, en su opinión, el gobierno de Abel Caballero ha llegado a un "fin de etapa" y, "aunque se han hecho algunas cosas bien", ahora Vigo "necesita otra cosa". En ese sentido, ha defendido la necesidad de trabajar para que sea una ciudad "inclusiva, donde todo el mundo pueda desarrollarse en libertad, y que vuelva a ser un puntal en industria, cultura,...". "En definitiva, que Vigo no sea solo conocida, sino también reconocida", ha sentenciado.