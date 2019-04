Fernández de la Vega pide "no banalizar" los discursos políticos contra la igualdad

Actualizado 22/04/2019 13:18:01 CET

Llama a "combatir" esas posiciones "con la voz y con la palabra" porque "hay muchos argumentos"

VIGO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, y exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha alertado este lunes contra aquellos "grupos políticos" que mantienen "cosas indignas" acerca de la igualdad entre hombres y mujeres, o acerca de la "lacra" de la violencia de género, y ha llamado a "no banalizar" sus discursos, porque "todavía hay muchos retos que superar" en este ámbito.

Así lo ha manifestado durante su intervención en un acto celebrado en el campus universitario de Vigo, donde ha presidido el 'renombramiento' de varios edificios administrativos de la institución académica, que han pasado a llevar el nombre de mujeres gallegas vinculadas con la cultura y el conocimiento (Exeria, Ernestina Otero y Filomena Dato).

Fernández de la Vega ha calificado el acto de este lunes como un acto de "recuperación de la memoria, del compromiso y de la historia con las mujeres y con la igualdad", y ha incidido en que esa igualdad es un objetivo por el que "hay que trabajar con todas las armas: el conocimiento, la inteligencia, la voz y la palabra". "El reto es muy importante pero muy difícil, desgraciadamente aún hay muchos obstáculos que superar", ha advertido la presidenta del Consejo de Estado.

A ese respecto, ha alertado contra aquellos grupos políticos que mantienen "cosas indignas" acerca de un problema, la desigualdad y la violencia de género, que "la propia ONU calificó como pandemia". "No se pueden banalizar ni minimizar los discursos que estamos oyendo", ha apuntado.

PATRIARCADO "RESISTENTE Y RESILIENTE"

Así, Fernández de la Vega, ha apostado por "combatir" esas posiciones "con la voz y con la palabra" porque hay "muchos argumentos". "No hay más que ver por dónde transcurre la paz y el progreso, no transcurren por la vía de la violencia, ni de la discriminación, no transcurren por un modelo que haga de lo masculino un valor preponderante y de lo femenino un valor subordinado, que es lo que padecimos durante siglos", ha sentenciado, y ha recordado que el patriarcado es un "modelo resistente y resiliente".

Por todo ello, ha insistido en que no se deben "banalizar" los discursos contrarios a esta posición porque la actual situación de violencia contra las mujeres "produce mucho dolor y no permite progresar". "Este modelo nos mata y nos viola solo por el hecho de ser mujeres y eso es intolerable", ha concluido.

RECTOR Y ALCALDE

En el acto de este lunes, el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, ha puesto en valor la decisión de renombrar "con orgullo" varios edificios del campus para que lleven el nombre de mujeres gallegas que han dejado huella, pese a que no se les ha reconocido.

"Estos actos son necesarios, porque el papel de las mujeres siempre ha estado, pero invisibilizado, y hay que buscar bajo capas enterradas para encontrar el papel que jugaron personas como Ernestina Otero o Filomena Dato, un papel que la historia no refleja correctamente", ha proclamado, y ha subrayado que el reconocimiento de la Universidad es un acto de "justicia" porque la institución aspira a "una sociedad mejor, que es una sociedad feminista, sin ninguna duda".

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, por su parte, también ha celebrado el reconocimiento a estas tres mujeres, y ha agradecido la presencia de María Teresa Fernández de la Vega quien, a su juicio, simboliza la lucha "por la igualdad" desde sus acciones políticas y convicciones.

Además, ha aprovechado para recordar y agradecer que el Consejo de Estado, que la exvicepresidenta del Gobierno lidera ahora, ha emitido recientemente un dictamen (solicitado por él mismo) que "marcó una senda importante" en el reconocimiento de la "autonomía municipal".