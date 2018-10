Ferreiro cree que el resultado del proceso interno de Podemos Galicia "no afectará" a las confluencias municipalistas

Publicado 07/10/2018 14:33:23 CET

Sobre la polémica generada por la adjudicación de la antigua cárcel: "elevar cuestiones administrativas a categoría penal no tiene recorrido"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha asegurado que la relación con el PSOE "fue complicada durante todo el mandato", porque pese a que "dieron apoyo en la investidura y permitieron gobernar, al día siguiente la cosa se complicó". Por lo que respecta a los procesos internos de Podemos Galicia, ha asegurado que "sea cual sea el resultado, no va a afectar a la apuesta por municipalismo y candidaturas de base".

Así lo ha trasladado este domingo en una entrevista en la Radio Galega, a unos meses de las elecciones municipales de 2019 y con un panorama actual de gobierno local en el que Marea Atlántica gobierna en minoría, con el apoyo del PSOE. Sobre esta cuestión, ha considerado que los problemas se deben "a la situación interna del PSOE, con mucho mirar para adentro, para batallas del partido".

En este sentido, se ha referido a la "caída y ascenso de Pedro Sánchez, batallas del PSdeG con su liderazgo, y a la situación del Ayuntamiento de A Coruña, donde aún no hay ningún candidato claro" a la Alcaldía. "Esto provoca dificultades a la hora de relacionarse con el Partido Socialista", ha asegurado Ferreiro.

"De aquí a las elecciones, la competencia entre las fuerzas que estamos llamadas a liderar el cambio en todos los ámbitos territoriales tiene que ser una competencia virtuosa que nos haga ganar a ambos, y no machacarnos mutuamente, porque eso le beneficia al PP y a las fuerzas que están viniendo cada vez más escoradas a la derecha, como Ciudadanos y el propio PP, que pone en peligro consensos básicos de la propia democracia", ha explicado el regidor.

En esta línea, sobre los procesos internos de renovación de Podemos Galicia y En Marea, Xulio Ferreiro ha explicado que "los procesos de confluencia en ciudades como A Coruña, Ferrol y Santiago están tan maduros que no va a cambiar esa apuesta sea cual sea el resultado de los procesos internos, no va a afectar a la apuesta por el municipalismo y por las candidaturas de base", ha sentenciado.

PREVARICACIÓN EN EL ANTIGUO CENTRO PENITENCIARIO

Preguntado por la repercusión de la denuncia del PP por supuesta prevaricación en la adjudicación del antiguo centro penitenciario de la ciudad, Ferreiro ha asegurado que "no recibimos nada aún (ningún escrito), y legalmente tampoco teníamos que decidir nada, hasta ahora no hubo ninguna intervención procedimental por parte del Ayuntamiento de A Coruña ni de ninguno de los integrantes del grupo municipal".

"El fiscal lo que hizo fue ver la documentación que remitió el PP y analizar la versión que puso encima de la mesa, que no se ajusta a la realidad, y solo con ella decidió que investigase un jurado en lugar de investigar él", ha incidido el regidor municipal. "Esperamos que ahora en el juzgado podamos poner de manifiesto todo el asunto en su totalidad, dar la versión y demostrar que aquí no hay nada que ocultar", ha sentenciado.

"Lo único que quisimos hacer fue coger otro equipo que estaba arruinándose y en desuso, y quisimos dárselo a la ciudadanía con una fórmula de gestión de la propia sociedad civil, con una entidad a través de un concurso público, que fue Proxecto Cárcere, y sin trampa ni cartón se hizo la adjudicación, con las limitaciones que tiene el estado actual, desastroso y ruinoso, de la cárcel, algo de lo que parece que nadie tuvo que responder: ni quién estuvo ocupando el Gobierno de España en los sucesivos 20 años, ni de quién estuvo ocupando el Gobierno municipal, que dejaron que eso se destruyese", ha denunciado Ferreiro.

"Si eso es delito, a mí me sorprende bastante que, con las cosas que pasan por ahí, una actuación de este tipo se trate de convertir en delictiva o en un escándalo", ha criticado, y ha añadido que, "si aquí el proyecto fuese convertir la cárcel en un hotel de cinco estrellas y que varios empresarios se pudiesen hacer ricos, a lo mejor nadie protestaba, a todo el mundo le parecía bien". "Hay cosas que uno no acaba de atender en el mundo de la política", ha sentenciado.

Además, respecto a esta denuncia, Ferreiro, en su calidad de magistrado, ha explicado que está "muy sorprendido jurídicamente de que hubiese llegado hasta aquí", por lo que no le ve recorrido. Y ha incidido también en que "una prevaricación es una decisión que se toma manifiestamente en contra de la ley, sabiendo que es ilegal, y no hay ningún criterio interpretativo razonable que ampare esta decisión".

Asimismo, ha insistido en que "en todo momento" Marea Atlántica "intentó ser cuidadosa para cumplir la ley, hacerlo con la máxima transparencia, para que no tuviese ningún tipo de polémica esta adjudicación de la cárcel, porque, además, sabía que había un partido --el PP-- que tenía puesta la proa sobre este asunto", porque "quiso utilizar esto políticamente". "Elevar las cuestiones administrativas a la categoría penal no es una cuestión que tenga más recorrido", ha asegurado.

PISOS DE ALQUILER

Por otra parte, sobre la cuestión de los pisos de alquiler tras el dictamen del Consello de Contas, Ferreiro ha valorado que se trata de "una estrategia del PP, evidente, para dar a entender que todos somos iguales", ya que "a estas alturas no puede salvarse del estigma de la corrupción y pretende, con el ventilador, intentar manchar a todo el mundo".

"Aquí no estamos hablando de que a nadie le apareciese un coche de lujo en ningún garaje, ni de ninguna operación urbanística para recalificar terrenos y que alguien diese un pelotazo; estamos hablando de cuestiones administrativas, de si se siguieron todos los pasos del procedimiento administrativo o no, de cuestiones normales a las que se intenta dar esa relevancia y crear ese clima de falta de limpieza que no se corresponde con la realidad", ha señalado el regidor de A Coruña. "Tengo la conciencia bien tranquila sobre la forma en que actuamos", ha sentenciado Ferreiro.

PUERTO DE A CORUÑA

Por otro lado, por lo que respecta a la situación del puerto de A Coruña, Xulio Ferreiro ha asegurado que en quince días "hay fecha fijada en Madrid" para la reunión. Sin embargo, "la reunión de la Comisión de Seguimento aún no está convocada".

Asimismo, ha reivindicado que, tras la visita del ministro de Fomento a Galicia esta semana, "se necesita ir concretando cosas, y el cambio de talante y de dinámica que se abrió con este gobierno de España está a años luz de los que está pasando con el anterior ministro de Fomento del PP". "Confío en que podamos avanzar", ha manifestado.

"Creo que hay un consenso para avanzar en este asunto, que pasa por la titularidad pública de los terrenos, por condenar la deuda o buscar algún mecanismo equivalente que permita que la ciudad no esté hipotecada y que permita negociar los convenios del 2004, y crear un consorcio que gestione esos terrenos y determine como modificarlos urbanísticamente, y dotar de operatividad al puerto", ha explicado.

APERTURA DEL FARO DE OZA

Asimismo, el regidor municipal ha resaltado la reciente apertura del Faro de Oza a la ciudadanía, y ha destacado que "supone darle vida a edificios singulares, una constante dentro del mandato, que son la memoria colectiva de la ciudad y que estaban olvidados". "La idea es crear un espacio abierto a la ciudadanía, que cualquier ciudadano con un mínimo de requisitos pueda optar a usar uno de sus faros para las actividades que desee", ha explicado.

"Hoy hacemos su inauguración oficial con una fiesta, porque es motivo de alegría el recuperar el patrimonio olvidado de la ciudad y darle uso, darle vida y sobre todo hacerlo en condiciones de horizontalidad, de la mayor participación posible, de que todo el mundo tenga acceso y no se creen equipos solo para unos pocos o elementos de lujo que en otras épocas fueron los destinos habituales de este tipo de lugares", ha señalado Ferreiro.