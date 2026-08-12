Ferrol activa el Plan de Emerxencia Municipal y despliega un dispositivo de seguridad de 100 personas

FERROL 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

A las 14.00 horas de este miércoles se ha activado el Plan de Emerxencia Municipal de Ferrol en fase de alerta, una medida tomada en el marco del dispositivo de seguridad establecido con motivo del eclipse de Sol.

Un centenar de personas de los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias trabajan a estas horas para garantizar la buena marcha de una jornada que ha generado una amplia expectación, sobre todo en las playas más concurridas del municipio: Doniños, San Xurxo, Esmelle y Covas.

El Ayuntamiento ha destinado diferentes recursos para dar cobertura al Plan de Emerxencia, como un camión de Axega 112, drones, vehículos de la Policía Local, Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, embarcaciones o motos de agua, así como un puesto sanitario avanzado y un vehículo de rescate en altura.

El Puesto Avanzado de Mando se ha instalado a las 9.30 horas en el entorno del arenal de Doniños, donde desde primera hora se registra una afluencia masiva.

Entre otras medidas, como un dispositivo de tráfico destinado a evitar retenciones, se han cortado las carreteras que dan acceso al faro de Cabo Prior y también a Prioriño, por los riesgos que implica. A las 19.30 horas se izará la bandera roja en los principales arenales para prohibir el baño. Sin embargo, se reforzará el servicio de socorrismo, ampliando su horario habitual en tres horas, hasta las 23.00 horas.

La expectación por el eclipse, que ha atraído a Ferrol a centenares de personas, ha generado, por otra parte, malestar entre los usuarios de las playas y vecinos de las zonas más masificadas, como es el caso de Doniños, con una invasión de autocaravanas en las zonas de estacionamiento en las que está no está permitida su presencia.