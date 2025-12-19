Ferrol inicia el derribo del muro del Arsenal y la ciudad "abraza" el mar tras siglos de historia compartida

La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante el acto de derribo parcial de la muralla afectada por el proyecto 'Abrir Ferrol al mar', a 19 de diciembre de 2025. - Raúl Lomba - Europa Press

FERROL, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una retroexcavadora ha derribado a primera hora de la tarde de este miércoles, ante la atenta mirada de autoridades y vecinos, un tramo del histórico muro del Arsenal Militar de Ferrol, un gesto cargado de simbolismo que materializa el inicio de la segunda fase del proyecto 'Abrir Ferrol al Mar'.

El acto, celebrado en la avenida Irmandiños, a la altura del Mercado de A Magdalena, ha reunido a la ministra de Defensa, Margarita Robles; al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; al Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Antonio Piñeiro; y al alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, en una muestra de consenso institucional, además de otras autoridades.

El derribo, calificado de "histórico" por las personas que han intervenido, permitirá por primera vez en más de un siglo que los ferrolanos vean el mar desde el corazón de la ciudad, conectando visual y físicamente el casco urbano con la ría y el patrimonio del Arsenal ilustrado del siglo XVIII.

"Un día importante para Ferrol, para Galicia y para España", ha declarado la ministra Margarita Robles, quien ha destacado que es fruto del "esfuerzo y del trabajo institucional de todas las administraciones".

Robles, que ha afirmado sentir Ferrol "casi como mía", ha subrayado la unión entre la ciudad y la Armada: "Ferrol y Armada están plenamente unidos, íntimamente unidos. Una Armada de la que nos sentimos todos orgullosos", ha insistido.

MÁS DE CIEN AÑOS DE MURO

Por su parte, el presidente de la Xunta ha calificado este momento de "histórico y simbólico" y ha asegurado que este proyecto "es la respuesta a una demanda histórica y símbolo de la modernización de Ferrol".

El almirante jefe del Estad Mayor de la Armada, (AJEMA), almirante general Antonio Piñeiro, ha garantizado que la apertura es "perfectamente compatible con la seguridad" del recinto militar estratégico, gracias a la instalación del "primer sistema de seguridad inteligente de la Armada".

"Hoy se hace realidad el sueño de toda una ciudad. Hoy, por fin, derribamos muros y abrimos Ferrol al Mar", ha reflexionado el alcalde, José Manuel Rey Varela. El regidor ferrolano ha enfatizado que la obra "es mucho más que un muro" y que completará "la simbiosis entre la ciudad y la Armada, que forma parte del ADN" de Ferrol.

Con todo, el proyecto global 'Abrir Ferrol ao Mar' transformará la fachada marítima de la ciudad, creando 10 kilómetros de sendas verdes, 10 kilómetros de senda azul y 10 kilómetros de carril bici.

Esta segunda fase, que sigue a la renovación del entorno de Curuxeiras, reordenará el tráfico y creará nuevos espacios peatonales en el barrio de A Magdalena, con la vista al mar y al Arsenal como nuevo paisaje urbano.