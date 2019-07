El Festival FLOP se consolida en Pontevedra como apoyo a la "inclusión y pluralidad" de públicos y opciones sexuales

Publicado 10/07/2019 19:04:47 CET

La concejala de Fiestas advierte de la "irresponsabilidad política" de trasladar a Pontevedra lo ocurrido con Cs en el Orgullo de Madrid

PONTEVEDRA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Free Life Orgullo Pontevedra (FLOP) celebrará su quinta edición el próxmo 13 de julio, de 12,00 de la mañana a 12,00 de la noche, en el parque del río de Os Gafos, con entrada libre. Se trata de una cita musical que pretende "reivindicar la inclusión y la pluralidad" de público de todas las edades, familias y opciones sexuales, afectivas y de pareja.

En la presentación de FLOP, el DJ Viktor Flores ha recordado que esta convocatoria se celebra en el marco de la Semana del Orgullo LGBTI y coincidiendo con el 50º aniversario de los disturbios en Stonewall Inn de Nueva York, que simbolizan el movimiento en defensa de los derechos de homosexuales, transexuales y lesbianas.

Otro de los organizadores del Festival FLOP, José González 'alaguita', ha destacado que el cartel de esta edición es "muy variado", con Samantha Hudson como principal invitada e "icono LGTBI", que ofrecerá una actuación "irreverente", ha añadido Viktor Flores.

La participación musical se completará con los DJ Bell Towers desde Australia y Sano desde Colombia, junto con los gallegos More Amore, Babykatze, Lua Zalamera, Nico, Certain People y el propio Viktor Flores, además del proyecto musical Blue Lights in the Basement. Flores ha explicado que el apoyo al "tejido artístico" tanto local como autonómico, junto con la presencia de "muchas mujeres" han sido algunos de los criterios de la programación.

POLÉMICA DEL ORGULLO DE MADRID

Sobre la repercusión de los hechos protagonizados por representantes de Ciudadanos en la manifestación del Orgullo LGTBI en Madrid, la concejala de Fiestas, Carme da Silva, ha afirmado tener la "seguridad de que nadie será tan irresponsable como para que alguien, por interés partidario, intente romper la filosofía del FLOP".

Para la edil nacionalista, sería una "irresponsabilidad política" que la sociedad pontevedresa "no merece", argumentando que se trata de "polémicas que aquí no existen".

No obstante, el único concejal y portavoz de Ciudadanos en Pontevedra, Goyo Revenga, ha anunciado la presentación de una moción en el pleno del próximo lunes para pedir que la corporación municipal condene los "actos de odio y violencia por motivos ideológicos" del pasado domingo.

"SONIDO, NATURALEZA Y LIBERTAD"

"Sonido, naturaleza y libertad", ha apelado Carme da Silva, en alusión al lema y al "espíritu" del Festival FLOP, al que se ha referido como "una cita obligada en el verano de Pontevedra" que el Ayuntamiento tiene el "orgullo" de acoger para que la ciudad "siga siendo una sociedad diversa, plural, integradora y que defiende las libertades individuales y colectivas".

La oferta de FLOP se completará con food trucks de distintas opciones culinarias y una sesión vermut en la que primará el consumo de productos de origen gallego. Además, los organizadores han resaltado la apuesta por la "sustentabilidad" del festival, que busca "reducir el uso de plástico" y que el público colabore en la devolución de los vasos con el objetivo de producir "el mínimo impacto en el parque y dejarlo como estaba".