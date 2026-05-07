El festival O Son Do Camiño anuncia los horarios de su edición 2026, que tiene agotados los abonos

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El festival O Son Do Camiño ha desvelado los horarios de su edición 2026, la "más ambiciosa de su historia", que tiene todos los abonos agotados.

En un comunicado, la organización del festival, que se celebrará entre el 18 y 20 de junio en Santiago, ha recordado que quedan pocas plazas disponibles para las zonas descanso y glamping.

Así, el jueves 18 de junio actuarán: en el escenario Xacobeo de 17.30 - 18.20 horas The Molotovs; 19.20 - 20.20 horas Leire Martínez; 21.40 - 23.10 horas Dani Martín; y de 01.00 - 02.30 horas Michenlo.

En el escenario de Estrella Galicia: 16.55 horas Habló Pablo; 18.20 - 19.20 horas Barry B; 20.20 - 21.20 horas Carlos Ares; y de 23.30 - 01.00 horas Katy Perry.

En el escenario Son Electro Repsol: de 19.00 - 20.30 horas Aida Blanco; 20.30 - 22.00 horas Supergloss; 22.00 - 23.30 horas Bárbara Lago; 23.30 - 01.00 horas MCR-T; 01.00 - 02.30 horas Dj Gigola; y de 02.30 - 04.00 horas Héctor Oaks.

VIERNES 19

En la jornada del viernes 19 de junio se subirán al escenario Xacobeo: de 17.25 - 18.10 horas D. Valentino; 19.00 - 20.00 horas Niña Polaca; 21.10 - 22.40 horas Biffy Clyro; y de 01.05 - 02.20 horas The Bloody Beetroots DJ Set.

Por su parte, en el escenario Estrella Galicia será el turno: de 16.45 - 17.25 horas Corella; 18.10 - 19.00 horas Hoobastank; de 20.00 - 21.00 horas Sexy Zebras; y de 23.00 - 01.00 horas Linkin Park.

El escenario Son Electro Repsol acogerá a: de 19.30 - 21.00 horas Caste; de 21.00 - 22.30 horas Viviana Casanova; de 22.30 - 23.30 horas Hoonine; de 23.30 - 01.00 horas Honeyluv; de 01.00 - 02.30 horas Jimi Jules; y de 02.30 - 04.00 horas Carlita.

SÁBADO 20 DE JUNIO

El sábado 20 de junio en el escenario Xacobeo actuará: de 16.35 - 17.15 horas Sarria; de 18.00 - 18.50 horas Carlangas; 20.00 - 21.00 horas Mvrk; 22.20 - 23.20 horas Guitarricadelafuente; y de 00.55 - 02.25 horas Afrojack.

En el escenario Estrella Galicia tendrán lugar las actuaciones de: 17.15 - 18.00 horas Ortiga; de 18.50 - 19.50 horas Dorian; de 21.10 - 22.10 horas Sen Senra; de 23.30 - 01.00 horas Lola Índigo; y de 02.25 - 03.45 hroas DJ Snake.

Asimismo, el escenario Son Electro Repsol acogerá los conciertos de: 19.00 - 20.30 horas Tout Sanders; de 20.30 - 22.00 horas Bego Martin; 22.00 - 23.30 horas Perel; de 23.30 - 01.00 horas Li | Lu; y de 01.00 - 04.00 horas Patrick Mason House Set B2B HAAi.

La organización del festival destaca que, desde su debut en 2018, todas sus ediciones agota sus entradas y atrae a miles de asistentes de los cinco continentes y consolida a Galicia como "una parada imprescindible dentro del circuito global de festivales".