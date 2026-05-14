Las fiestas de la Ascensión de Santiago de Compostela reúnen a dirigentes de los principales partidos políticos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El día grande de las fiestas de la Ascensión de Santiago de Compostela, festivo en la capital gallega, ha reunido este jueves a los dirigentes de los principales partidos políticos de Galicia, que no han querido perderse esta celebración.

En la Alameda se han dado cita el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, junto al presidente del PP local, Borja Verea, y otros cargos del partido como el portavoz parlamentario, Alberto Pazos.

Allí, Rueda ha calificado la cita de este jueves como "una tradición", en definitiva, algo que "es muy importante conservar". A continuación, el presidente gallego ha aprovechado para recorrer las diferentes casetas dispuestas en la Alameda compostelana.

Además, también se ha acercado al epicentro de las celebraciones la líder del BNG, Ana Pontón, quien ha dado un paseo junto a la regidora de la ciudad, Goretti Sanmartín. Ambas, junto a distintos miembros del BNG en el gobierno local han compartido comido el pulpo en las carpas que cada año se instalan en la zona.

"Animo a todo el mundo a que venga a estas fiestas, a que las disfrute y a que las disfrutemos, porque para mí es un día siempre muy especial: noria, pulpo y también compartir con los compañeros y compañeras del BNG", ha aseverado la líder nacionalista.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que ha paseado por la zona acompañado por la responsable de Organización de la formación, Lara Méndez; del secretario xeral del PSOE local, Aitor Bouza, así como de los dos concejales socialistas en la corporación y diputados del PSdeG.

Besteiro ha definido las festividades de la Ascensión como "una cita ineludible" y ha aprovechado su participación en esta cita para acudir a la Feria del Cabalo en Amio, ver a la banda en la Quintana y a pasear por la Alameda.

Por último, una delegación de Movimiento Sumar Galicia capitaneada por el secretario xeral Paulo Carlos López también se ha dejado ver junto a la carpa de la Alameda en este día festivo que ha reunido a los principales partidos y a cientos de compostelanos.