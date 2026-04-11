Fillas de Cassandra lanza 'Tertúlia', disco "político y radicalmente feminista": "Nos posicionamos, no tenemos miedo"

Fillas de Cassandra, en una entrevista para Europa Press - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las viguesas María SOA (1996) y Sara Faro (2001), más conocidas como Fillas de Cassandra, se encuentran inmersas en plena promoción de su nuevo disco 'Tertúlia', el álbum con el que buscan reivindicar el acto "social y político" que representa el sentarse a "hablar por hablar".

Este es el tercer EP, tras 'Acrópole' en 2023 e 'Hibernarse' en 2025; y parece que viene a apuntalar una carrera que, aunque reciente, ya acumula éxitos de todos los colores: premios, conciertos con el cartel de 'sold out' y un reconocimiento de la profesión más allá de las fronteras gallegas. Sobre todo esto charlan con Europa Press.

Pregunta: ¿Cómo se mantiene un proyecto independiente y conceptual en una industria musical como la actual?

María: Pues la verdad es que no lo sabemos -comentan ambas entre risas-. Creo que lo hacemos desde intentar pasárnoslo bien, divertirnos. Lo que nos atraviesa es lo que vamos a contar. Y en este momento nos están atravesando todas las personas a las que se calló hasta ahora.

Sara: Y tomarlo como un juego, también. Yo creo que la clave de nuestro proyecto es que, dentro de la seriedad, el juego te da la posibilidad de explorar muchas cosas y de explorarte también a ti misma a través de los proyectos. Nunca sabemos hacia donde nos va a llevar. Siempre estamos como a la espera de qué va a ser lo siguiente.

"QUE NOS LLAMEN CANTAREIRAS ES UN HALAGO"

Lo siguiente, además de la publicación del disco, en la presentación ante el público el 9 de mayo, en el recinto ferial de Pontevedra. Ese concierto dará el pistoletazo de salida a una gira que las llevará no solo por territorio nacional, sino también a Europa.

"Vamos a Praga, por ejemplo. Esto va a ser un no parar", comenta María, si bien reconoce que "obviamente" están "encantadas", incluso con las entrevistas. "Nos gusta mucho hablar, así que no hay problema", bromea.

Una de esas preguntas que no falta nunca es la de las etiquetas, que asumen, ya no con humor, sino con "honor y responsabilidad".

P: En muchas ocasiones se os ha definido como 'cantareiras modernas'. ¿Os sentís identificadas?

María: A ver, cantar cantamos, y cantamos en la modernidad, así que indudablemente sí, somos cantareiras modernas (ríe). Pero cantareiras es un halago, eh.

Sara: No, pero sí, podría ser. Fillas de Cassandra es un proyecto al que le gusta mucho hibridar. Nos gusta mucho llegar como a otros lugares, también sonoros. Y este último disco es un clarísimo ejemplo. Incluso para nosotras mismas es muy difícil esencializar lo que es Fillas de Cassandra. Lo que pasa cuando unimos nuestra creatividad y nuestras voces, eso es lo que define el proyecto.

María: Y viendo además que estamos en un panorama con muchos otros proyectos, ya no digo en Galicia, en general, en los que es muy difícil cerrar un estilo porque ahora mismo todo el mundo bebe de todas partes. En este disco, por ejemplo, hay un montón de lo más urbano, pero también un montón de herramientas tradicionales que no queríamos abandonar y que nunca abandonaremos. Nunca se sabe, pero para nosotras es algo que llevamos dentro, esa batidora de cosas.

SIN MIEDO A POSICIONARSE

Además de la tradición, el ADN de Fillas de Cassandra lleva dentro también la reivindicación, un rasgo del que se enorgullecen.

P: Desde 'Acrópole' habéis expresado vuestra postura respecto a muchos temas, sin ambages. ¿Sentís presión a la hora de componer, responsabilidad a la hora de abordar ciertos temas?

María: Desde luego que nos posicionamos. No tenemos miedo a decir las cosas. Hay algunas que son sensibles, pero buscamos la forma de decirlas desde donde queremos. Pero decirlas porque para algo hacemos esto, ¿no?. Si quedamos para esconder ciertos pensamientos que tenemos, no tendría sentido.

'Tertúlia' es muy político. Sí que consideramos que es muy necesario. Y claro que hay una presión hacia nuestro proyecto porque una vez que te posicionas en una cosa, parece que te tienes que posicionar en todas. Y hay quien no se posiciona y entonces no se le juzga por nada. Y esto es un problema.

Pero Sara y María no se amilanan, como demuestra este último álbum, "rádicalmente feminista" y en el que beben del trabajo de mujeres artistas que las precedieron como Ángeles Santos, Tamara de Lempika, Ana Mendieta y Maruja Mallo, entre otras.

Sara: Dentro de la responsabilidad que sentimos, pienso que dentro de nuestro trabajo hay una memoria de mujeres que vinieron antes que nosotras y que también nos avala. Realmente contar con ellas como referentes hace que nuestro trabajo se engrandezca y que se asiente. Y que no tengamos miedo porque muchas otras ya hicieron esta 'tertulia' antes.

HABLAR POR HABLAR, "ACTO DE DESOBEDIENCIA"

'Tertúlia', que saldrá el próximo 24 de abril, busca reivindicar el acto "social y político" que representa el sentarse y "hablar por hablar". En este concepto, hay un elemento indispensable: "la silla". Protagonista de la portada y también de una exposición que completa ese concepto de la coloquio como acto social.

La Fundación Eugenio Granell acogió esta semana la instalación 'Tertúlia: doce cancións, doce cadeiras', del colectivo As dúas e punto con 12 sillas, completamente diferentes, colocadas en círculo, "como en una tertulia". Cada una de ellas representaba una de las canciones del disco, que se podían escuchar en primicia escaneando el código QR de cada asiento.

En su equipo de tertulianas, como ellas mismas las definen, además de As dúas e punto, están Kika Ramil y Arancha Brandón, responsables de la fotografía y el diseño gráfico.

P: ¿Cómo surgió 'Tertúlia' y cómo llegasteis a la silla como elemento central?

Sara: El concepto de tertulia surge cuando nos vimos precisamente en este momento, que nos atravesaba la necesidad de hablar, no sobre nada en concreto, sino hablar y echarle tiempo a hablar (...). En las sobremesas, en las 'salidas al fresco'. Y preguntábamos y todo el mundo nos decía: una silla. Es lo que hace falta para tener la tertulia, reposarse.

María: Efectivamente, aunque puedas tener la tertulia de pie y puedas establecer una conversación, poner la silla ya es como darle espacio, decir: voy a estar aquí un ratito.

P: El título del álbum nos remite a la charla, a la conversación. ¿Qué nos cuenta cada silla de 'Tertúlia'?

María: En la tertulia se puede hablar de todo. En este disco se habla de todo: de amor, de desamor, de si cantar tiene sentido o no, de las amigas... Pero creo que todas se aúnan en una lucha ante una ofensiva tan grande del momento que vivimos tan individualista, capitalista, de consumo. Queremos hablar de eso. Hay que darle espacio a hablar de nada.

Sara: Que hablar es también un acto de desobediencia, en verdad.

María: ¡Y organizarse con las amigas, muy difícil! (ríen)

EL PODER LA PERFORMANCE

En esta tertulia las acompañan artistas como Ede, el navarro Zetak y Abraham Cupeiro. No desvelan si alguno de ellos compartirá el escenario con ellas el próximo 9 de mayo, cuando presenten el disco en Pontevedra.

P: Con esta nueva etapa os volvéis aún más 'performáticas', si cabe. ¿Qué os aporta a la hora de afrontar un directo y qué podemos esperar para el próximo 9 de mayo?

María: Es que nos encanta. La performance te deja mimetizarte con lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras.

Sara: Pues nos vamos a encontrar con el 'peak' de nuestra carrera. Vamos a transformar, o por lo menos intentar, ese escenario precisamente en uno espacio para que se dé la tertulia, y también con mucha conexión y comunicación con el público.

María: Darnos el espacio para cantar tranquilas pero también para seguir con el éxtasis colectivo. Así que estamos deseando lo primitivo de cantar y bailar todas juntas de nuevo.