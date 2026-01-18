Financiación, Venezuela o Mercosur: los grupos gallegos llevan al Parlamento los asuntos que marcan el arranque de año

Archivo - Parlamento de Galicia. - PARLAMENTO DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica ha marcado el arranque de año político a nivel estatal y también en las comunidades. Galicia no es una excepción y tampoco lo será el debate parlamentario autonómico, en vista de las iniciativas registradas o en las que trabajan los grupos de la Cámara gallega.

Pero un análisis de las primeras propuestas presentadas en lo que va de 2026 refleja la presencia de otras preocupaciones por parte de los grupos con representación en el hemiciclo autonómico y van desde la situación de Venezuela al acuerdo de la Unión Europea (UE) con Mercosur. Tampoco se obvian otras cuestiones como la falta de médicos y conflictos sanitarios en distintos puntos del territorio, el alza de peajes o la situación del plan de Altri para Palas de Rei (Lugo).

A la espera de que el martes se reúna la Xunta de Portavoces del Parlamento, que se encargará de articular el orden del día del pleno de los días 27 y 28 de enero, el primero de este ejercicio, BNG y PSdeG ya han registrado preguntas y otras propuestas vinculadas con financiación autonómica, mientras que fuentes populares han trasladado a Europa Press que también ultiman iniciativas sobre esta cuestión.

Así, el pasado día 12 el Bloque registró una proposición no de ley para debate en pleno por el trámite de urgencia en la que busca que la Cámara rechace la propuesta del sistema de financiación avanzada por el Gobierno que dirige Pedro Sánchez y también que inste a la Xunta a "rectificar su estrategia" y a negociar bilateralmente con el Ejecutivo estatal "un trato justo" y "acorde con el papel de nación" de Galicia.

Y al margen de otras en preparación tras la presentación del nuevo modelo, también los socialistas han registrado preguntas y otro tipo de iniciativas con el foco, sobre todo, en la negativa de la Xunta a aceptar la condonación de la deuda.

DE VENEZUELA A LOS CESES DE MEDIO RURAL

La situación de Venezuela tras la intervención en el país de Estados Unidos ha provocado la preocupación del Bloque, que también ha registrado diversas iniciativas al respecto, entre ellas una proposición no de ley para su debate en pleno que, entre otras cuestiones, apela a "pronunciarse contra el ataque a la República Bolivariana de Venezuela" y "rechazar el secuestro" del presidente Nicolás Maduro.

Los nacionalistas también preguntan al Gobierno gallego si prevé pronunciarse públicamente sobre "el ataque a la soberanía de la República Bolivariana y contra la legalidad internacional" y qué acciones va a llevar a cabo "para apoyar y proteger a la población gallega" que reside en este país.

Y si el presidente gallego, Alfonso Rueda, cerró el ejercicio con varios recambios en su Ejecutivo, tres de ellos en la cúpula de Medio Rural, sus rivales en la oposición han arrancado el año preguntando por ellos. Por ejemplo, el BNG pone el foco en los de Medio Rural, mientras que el PSdeG, por ejemplo, ha registrado una pregunta sobre si la Xunta modificará su planificación estratégica de la política deportiva tras la marcha de José Ramón Lete Lasa.

MERCOSUR, ALTRI O LOS PEAJES

La sanidad también está en el foco y tanto BNG como PSOE se han preocupado de falta de médicos en varios puntos de Galicia o de la saturación de las urgencias sanitarias. Y en el medio de las protestas de ganaderos, los grupos también han registrado iniciativas sobre el acuerdo de Mercosur.

Y no lo hacen solo los integrantes de la oposición, también el PPdeG, que el pasado día 14 registraba una proposición no de ley para pleno en la que busca apoyo en la Cámara para exigir al Gobierno que defienda cláusulas de salvaguarda y que "garantice e intensifique" los controles de frontera con el fin de que los productos de terceros países cumplan "los mismos estándares de calidad, sanidad y bienestar animal" que los exigidos en la UE.

Además de los asuntos que han marcado el inicio del año, los grupos de la oposición continúan con el foco en el plan de Altri en Palas de Rei y han presentado diversas iniciativas al respecto; mientras que el PPdeG ha impulsado, entre otras, una proposición no de ley para tratar de "frenar el encarecimiento progresivo de la AP-9 y de la AP-53" con las alzas de peajes.

LEYES EN TRAMITACIÓN

El año arranca, además, con dos proyectos legislativos en tramitación en el Pazo do Hórreo: la ley del clima y la modificación de la ley de salud por la que se establecen medidas de prevención y protección integral contra la violencia en el sistema sanitario autonómico.

Además, en tramitación están varias proposiciones legislativas impulsadas por BNG y PSOE, una sostenida en una iniciativa legislativa popular (ILP) sobre "el derecho al conocimiento y a la contemplación permanente de la multifacética obra de Castelao por el pueblo gallego".