Firmada la declaración de emergencia para poder avanzar en la reconstrucción del viaducto de la A-6 en ambos sentidos

El secretario de Estado de Transportes ratifica el documento y sostiene que esta fue la postura del Ministerio "desde el principio"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, ha firmado este jueves la declaración de emergencia de la construcción del segundo viaducto de la A-6 en O Castro, el que va en sentido A Coruña, para que así las obras avancen en ambos sentidos de la circulaión.

De esta forma, la reconstrucción de las estructuras de ambas calzadas se ejecutará "de forma coordinada, compatible y eficiente", tal y como explica el Ministerio de Transportes en un comunicado, después que este mismo jueves lo avanzasen fuentes de este departamento y lo confirmase el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Así, el Mitma mantiene las previsiones de poner en servicio el viaducto en sentido Madrid a finales de 2023, cuyas obras ya han comenzado, mientras se ejecuta el puente de la calzada sentido A Coruña "con un pequeño desfase temporal". Ahora, este "adelanto" permitirá que esté listo "a lo largo de 2024".

La Xunta, fundamentalmente a través de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, se ha mostrado en todo momento crítica con los planes del Gobierno central para la reconstrucción del viaducto de O Castro, caído hace aproximadamente un año, y exigía que las obras se hicieran al mismo tiempo.

El Ministerio defiende que "desde el principio" trabajó para "poder construir los dos puentes lo más rápido posible y declarar la emergencia de la segunda obra" para restablecer la circulación en las condiciones habituales en la autovía A-6, "espeRando siempre los máximos criterios legales, técnicos y de seguridad".

No obstante, sostiene que no podía firmar la emergencia hasta que la semana pasada recibió un informe favorable de la inspección solicitado por la Dirección General de Carreteras (DGC). De hecho, explica que este documento "forma parte del procedimiento" para poder declarar dicha emergencia y coincide con la postura que "en todo momento" mantuvo el Gobierno, que es "la idoneidad" de acometer las obras en ambos sentidos.

"El Ministerio no declaró la emergencia de ambas actuaciones desde el principio porque no disponía del respaldo administrativo necesario para poder contratar una obra sin licitación abierta. De hecho, inicialmente, la inspección no recomendaba realizar la emergencia de las dos obras al no verlo necesario", subraya el departamento que dirige Raquel Sánchez.

SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente, según la información del Ministerio, la reconstrucción del viaducto 'pequeño', en sentido Madrid, tiene ya ejecutadas las cimentaciones de un estribo y una pila, mientras que se encuentran en ejecución las cimentaciones de la otra pila y del otro estribo. En paralelo, ya está llegando material de la cimbra para la ejecución del tablero.

En cuanto al 'mediano', también hacia la capital española, tiene ejecutadas las cimentaciones en un estribo y en una pila, y están en proceso las de cuatro pilas más y en otro estribo.

El viaducto 'grande', en sentido A Coruña, está todavía en plenas tareas de desescrombro y traslado de material hacia la planta de machaqueo.