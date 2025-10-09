Fiscalía abre diligencias por la vivienda de mayores de Amoeiro cerrada por la Xunta debido a irregularidades graves

OURENSE, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía va a incoar diligencias preprocesales civiles y recabar los informes de inspección en relación con el caso de la vivienda de mayores de Amoeiro (Ourense) cerrada por la Xunta por irregularidades graves.

Fuentes de la Fiscalía de Galicia explican a Europa Press que "se incoan diligencias preprocesales civiles para valorar la situación de las personas mayores y, en función del resultado, si la responsabilidad es penal o administrativa". Así lo indican después de que Faro de Vigo haya adelantado este jueves esta investigación.

La Xunta decretó el cierre de esta vivienda comunitaria de mayores, de titularidad privada, tras detectar inspección irregularidades en la gestión y atención después de que se presentara una queja.

Fue necesario realojar a los mayores que vivía en este centro en otras residencias públicas, los cuales se encuentran en buen estado.