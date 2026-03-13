Fiscalía baja a un año la pena al jefe de equipo de Cardama tras admitir los hechos y pide 3 para los demás responsables

Imagen de la última jornada del juicio. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tanto Fiscalía como acusación particular han reducido a un año la pena de prisión solicitada al jefe de equipo de Cardama tras admitir los hechos que se le imputan, mientras que mantienen la petición de 3 años de cárcel para los demás responsables del astillero vigués.

Así lo han señalado durante la última jornada del juicio contra cuatro responsables de la compañía por el fallecimiento de un operario, tras caerle encima una pieza de varias toneladas que estaba siendo transportada de un punto a otro de las instalaciones de la empresa.

El primero en tomar la palabra fue el fiscal, quien ha insistido en la idea de que era Cardama la que tendría que haber sujetado la carga al camión y asegurarse de que el transporte era seguro.

Para el Ministerio público, "la causa (del accidente) es el cable, no el bache", debido a que durante todas las jornadas del juicio se ha discutido sobre qué hizo que la pieza se desestabilizase y cayese sobre el trabajador: un bache de la carretera exterior del astillero o un cable que había dentro tirado en el suelo.

"Si ese cable no hubiese estado allí, la pieza no hubiese caído", ha insistido el fiscal, apuntando hacia los tres responsables de Cardama que él acusa (jefe de buque, jefe de equipo y responsables de Seguridad y Salud).

En la misma línea ha hablado la acusación particular, aunque esta añade un cuarto acusado, el jefe de producción del astillero. También ha reducido la pena solicitada para el jefe de equipo. Una petición sobre la cual también ha mostrado su conformidad el abogado defensor de este procesado.

La acusación particular ve acreditado que los cuatro procesados son "coautores" de un delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso con un homicidio imprudente, y "deben responder" como tal, por su conducta "omisiva" y en "cadena".

"Todos han dejado de velar por ese deber esencial de vigilancia", ha subrayado, tachando de "chapucera" toda la operativa de transporte porque "nadie verificó" que se realizase con seguridad, llevándose a cabo un dispositivo "totalmente improvisado" de forma "espontánea" con un "fatal resultado".

DEFENSAS

Por su parte, defensas han pedido la libre absolución de los acusados y ven la "deficiente" sujeción de la pieza como "causa principal" del accidente y no el cable que había tirado en el suelo.

Considera la acusación "insostenible", incluso solicitando la libre absolución del jefe de equipo, el cual admitió los hechos y alcanzó un pacto con Fiscalía, subrayando abogados defensores de otros procesados que lo que este hombre hizo "no es consecutivo de delito".

"Todo ocurrió en una vía separada para peatones. La pieza no le cayó en la zona destinada a los camiones", ha reivindicado uno de los letrados.

Para ellos, si la pieza estuviese asegurada correctamente no habría caído, apuntando a la mala sujeción de la carga como causa del accidente. Ambos han hablado del camionero, que fue quien puso la eslinga a la pieza y el que aseguró haber notado un vaivén de la carga segundos antes, paró el camión y continuó la marcha, notando un segundo bache y la caída de la pieza.

El único acusado que utilizó su derecho a la última palabra fue precisamente el jefe de equipo, el cual ha pedido perdón a la familia y ha atacado al resto de los acusados por su falta de "decencia".

"Me parece triste que toda esta gente que está aquí detrás no tenga la decencia de pedir perdón", ha insistido visiblemente emocionado, indicando que estos hechos lo perseguirán toda la vida.

HECHOS

De esta manera el juicio ha quedado visto para sentencia. Fiscalía acusa a tres responsables del astillero (jefe de buque, jefe de equipo y responsables de Seguridad y Salud) de un delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso con un homicidio imprudente, por el fallecimiento de un operario en sus instalaciones. Por su parte, la acusación particular añade otro acusado, el jefe de producción del astillero.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 24 de noviembre de 2022, cuando se estaba realizando el transporte de una pieza de siete toneladas para llevarla al interior del astillero en un camión. Uno de los acusados, el jefe de equipo, era el encargado de organizar ese transporte y fue quien cortó el trafico, con ayuda de otro trabajador, para permitir que el camión maniobrase y entrase en las instalaciones.

En la puerta por donde iba a entrar ese camión con la pieza (colocada de forma vertical y con riesgo de vuelco, según el escrito de la Fiscalía), se encontraba la víctima, empleado de una auxiliar de 42 años de edad. Además, en el suelo, había un cable de acero que se había utilizado el día anterior para una operación de varada y que no había sido retirado.

Al pasar por encima del cable, el camión se bamboleó y la pieza perdió estabilidad, cayendo por un lateral y aplastando al trabajador, que falleció en el acto.

En su escrito de acusación, el ministerio público expone que no se delimitó la zona por la que iba a maniobrar el camión, que no se despejó de gente y que el encargado de organizar el transporte no cumplió con las medidas de seguridad pertinentes. "De haber cumplido su obligación, el accidente no se hubiera producido, ya que nadie tenía que estar en el radio de acción del camión", señala la Fiscalía.

Con respecto al responsable de seguridad y salud, señala que no informó de la presencia del cable y que tampoco adoptó medidas preventivas, al igual que el jefe de buque, que "no comunicó los riesgos" ni tomó medidas preventivas, y que ordenó al transporte de la pieza al jefe de equipo a pesar de conocer la existencia del cable.

Por todo ello, considera que estos tres acusados son autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave, y pide para cada uno de ellos 3 años de prisión e inhabilitación. También pide que se indemnice a los familiares del fallecido en un total de más de 600.000 euros.