Fiscalía ve motivo sexual no Chicle, que tentou meter no maleteiro á moza para "dispor dela ás súas anchas"

Publicado 11/04/2019 17:22:29 CET

A defensa alega só un intento de roubo e ve intención de "mesturar todo para tentar conseguir probas hipotéticas para outro caso"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

O Ministerio Público elevou este xoves a definitivas as súas conclusións provisionais no caso do intento de rapto dunha moza en Boiro e considerou acreditado que José Enrique Abuín Gey, alias 'O Chicle', tiña unha motivación sexual cando agrediu á vítima, dado que tentou metela no maleteiro do seu vehículo para "dispor dela ás súas anchas noutro lugar apartado".

Así o dixo a fiscal nos seus informes finais durante a segunda e última xornada deste xuízo, que se segue na Audiencia Provincial da Coruña e que quedou visto para sentenza.

Sobre un dos puntos crave da súa acusación, pola que pide para O Chicle ata 15 anos e medio de prisión, Fiscalía asegurou que, na súa opinión, si tivo lugar unha tentativa de agresión sexual "gravísima", que exemplificou no intento de Abuín Gey de introducir no maleteiro á moza. "Tivo todo o corpo dentro do maleteiro, só coas pernas fóra, e foi unha vítima con resistencia. Se non a opuxo, non sei do que estariamos a falar", destacou.

"Cando tentas encerrar a alguén nun maleteiro para que é?", apuntou a fiscal, que considerou que, nunha situación así "non" é necesario "dicir algo sexual". "Eu lévoa no coche onde me de a gana e logo farei o que me de a gana", exemplificou o Ministerio Público.

De feito, apuntou que, de non ser pola interrupción das testemuñas, a acción "continuaría" e o delito "consumaríase". "Deixa saír á vítima do maleteiro non por unha boa acción, senon porque dous suxeitos aparecen", destaca.

NEXO CO CASO DIANA QUER

A pesar de que o presidente do tribunal reiterou en varias ocasións a súa decisión de non incluír neste xuízo datos do caso da desaparición e morte de Diana Quer, a fiscal lembrou que ambos os casos "veñen xuntos" e, de feito, a comparecencia ante o xuíz de Abuín Gey o 1 de xaneiro de 2018, que termina co seu ingreso en prisión provisional, é "simultánea para ambos os casos". "A privación de liberdade mereceu un informe común", lembrou a fiscal, que sacou a relucir a coincidencia no 'modus operandi'.

Enrique Abuín, explicou, non actuou por un "impulso", se non que, na súa opinión, datos como a elección do coche, a saba que a vítima viu dentro do maleteiro ou a súa insistencia en "privala" do teléfono móbil apuntan a unha "planificación".

"Leva o maleteiro baleiro, esta é a estampa da planificación", indicou a fiscal, que tamén sacou a colación datos analizados durante as sesións, como as cámaras dunha vivenda, que gravaron a un coche como o Alfa Romeo do Chicle cambiando de dirección para ir trala moza e o feito de que ela fose falando por Whatsapp, o que lle permitía "atacar por sorpresa".

Do mesmo xeito, considerou que a "tese do acusado non ten nin un só apoio, nin un" e lembrou a versión que defendeu nun primeiro momento, cando en sede policial "dixo que estaba a tentar roubar no interior dun vehículo" e que a agrediu "porque pensou que ela lle gravaba", unha historia que ten tamén similitudes ao que alega no caso de Diana Quer. En sala, con todo, aludiu ao roubo de gasoil e ao intento de roubarlle o móbil á moza.

DETENCIÓN ILEGAL

Por outra banda, para a fiscal "existe un delito de detención ilegal en grao de consumación xa antes de encerrala no maleteiro", dado que o encontro entre ambos, parcialmente gravado polo teléfono, ten "moitísima intensidade" e O Chicle reduciu a súa capacidade de movemento desde o inicio, cando a interceptou na rúa.

A fiscal narrou como a "agarrou" cos "dous brazos" e como lle puxo "na caluga" un "obxecto intimidatorio" que, "aínda que non fose un coitelo, o efecto intimidatorio conseguiuno". "A vítima non estivo libre en ningún momento, aínda que o acusado deu unha aparencia de darlle liberdade", dixo a representante da Fiscalía, que lembrou que mesmo no xuízo Enrique Abuín dixo que a deixou "marchar". "Se alguén a 'deixa marchar', é que a ten suxeita, as palabras delátannos case sempre", engadiu.

Tamén se referiu á declaración da moza, como non quixo darse a volta en ningún momento por medo a que el a atacase e ás frases recollidas na gravación, nas que el a insta a "meterse no coche" e a ameaza con "cortala". Mesmo no momento no que, aparentemente, déixaa ir, pódese escoitar como lle di "ven aquí". "Son todos eses actos os que apuntan a un delito de detención ilegal, porque ela estivo baixo o seu control e nunca puido escapar", apostilou.

Ademais de considerar que se produciu un delito de lesións e ameazas con "entidade propia", a fiscal atribuíu o momento no que O Chicle lle pregunta á moza se ten tarxeta de crédito e pídelle o móbil --"non llo quita", puntualiza--, a un intento de "estudar o tipo e vítima e de resistencia para o seu obxectivo final". "Por que non lle colle o bolso? Un home que pode cun corpo humano, pode coller un bolso. Creo que está a captar o tipo de resistencia", subliñou.

A DEFENSA VE UN CASO CONSTRUÍDO

Pola súa banda, o avogado defensor do Chicle reiterou a súa versión de que todo foi unicamente un intento de roubo, polo que pide unha pena de multa, e acusou á Fiscalía de construír a súa versión en base a "mesturar todo para tentar conseguir probas hipotéticas para outro caso", en referencia ao que investiga a morte de Diana Quer.

Así, o avogado puxo en dúbida as imaxes nas que se ve un coche como o do acusado dando a volta na rúa dos feitos e negou que Enrique Abuín leva unha arma branca. "Ela dixo que nunca perdeu de vista ao denunciado, en cambio non sabe dicir se --o que levaba-- era un coitelo, un punzón...".

A maiores, descartou a motivación sexual e, en referencia a outras causas nas que se acusa a Enrique Abuín, mencionou o caso de agresión sexual á súa cuñada, que foi "sobreseido no seu momento". Do mesmo xeito, no caso Diana Quer "non hai nin unha soa proba física" que sustente que se produciu unha agresión sexual, dixo o letrado da defensa, que apuntou que o auto de apertura de xuízo oral por ese caso basea a agresión neste outro delito, o que ve un intento de "mesturar todo para conseguir unhas probas hipotéticas".

Finalmente, dixo que o forcexo tivo lugar "no centro do pobo" e non "nun sitio inaccesible" e considerou que Enrique Abuín "non empregou a forza dunha forma desmesurada en ningún momento" do ataque.