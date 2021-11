Formoso y Caballero se reúnen por primera vez tras las primarias el Parlamento y sellan una transición hasta el congreso

Valentín González Formoso y Gonzalo Caballero escenifican concordia en su primer encuentro, en el Pazo do Hórreo, tras las primarias del pasado sábado en que venció el actual presidente de la Diputación de A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pazo do Hórreo ha sido el escenario en el que se ha producido la imagen conjunta entre el presidente de la Diputación de A Coruña y secretario xeral del PSdeG electo, Valentín González Formoso, y el portavoz parlamentario y dirigente saliente, Gonzalo Caballero. Ambos también han aprovechado para mantener un primer encuentro tras las primarias del pasado sábado, una conversación amigable, dijo el político provincial a su salida del mismo, que se prolongó cerca de media hora en la sede del grupo parlamentario.

La presencia de Formoso a propósito de la presentación de las cuentas provinciales en la comisión económica de la Cámara gallega ha servido, asimismo, para sellar una imagen de concordia entre ambos rivales en la contienda interna entre palabras de "lealtad" comprometida por Caballero y el apoyo del dirigente provincial para que continúe en su puesto, al menos, hasta el congreso gallego del 7 y 8 de diciembre que renovará la estructura interna. "Me parece lo correcto", dijo Formoso, al ser preguntado, por esta cuestión en concreto.

Además del recibimiento que le hizo Gonzalo Caballero en los pasillos del Pazo do Hórreo a las puertas de la comisión, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, acudió a la salida de su intervención para ofrecerle sus felicitaciones por los resultados del proceso interno, las cuales también fueron dadas de manera efusiva por el vicepresidente de la Cámara autonómica y expresidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, con quien se cruzó en las escaleras de salida del edificio.

"Acabamos de aterrizar en esta situación, los cambios no van a ser acelerados ni van a ser sin una reflexión previa, sin una razón previa y por lo tanto, ahora mismo que Gonzalo (Caballero) siga siendo el portavoz, me parece lo correcto", ha afirmado Formoso en declaraciones a los medios previas a su intervención en la comisión.

Tras defender las cuentas provinciales para 2022, acudió a las instalaciones del grupo para saludar a los trabajadores y allí se reunió cerca de media hora con el portavoz parlamentario en su despacho, una imagen que no se dio tras los resultados de primarias del pasado sábado. Con todo, Caballero subrayó de nuevo este jueves que felicitó a Formoso ese mismo día y expresó, de nuevo, su voluntad de agotar la legislatura como diputado para contraponer las "políticas de la derecha" desde la posición que le corresponda.

"Por peores etapas pasé, por muchas travesías. Tengo resilencia y, desde luego, todo el compromiso para trabajar por Galicia desde el socialismo gallego. Ese es mi compromiso para los próximos años", ha enfatizado Caballero.

En el Pazo do Hórreo también se dio cita este jueves, para explicar las cuentas provinciales, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Preguntado por los medios sobre la estructura interna y el peso que confía para su provincia, Tomé ha señalado que "no es tiempo de pedir, sino de ayudar", aunque ha observado que la provincia "fue determinante" para la victoria de Formoso y se ha mostrado convencido de que "no cabe duda de que la opinión que pueda tener la provincia de Lugo será escuchada".