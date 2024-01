Formoso (PSdeG) exige a Rueda que "no se esconda" de los gallegos y "diga sí" a debatir con Besteiro

Lamenta que el crecimiento del empleo en Galicia esté por debajo del estatal y que sea de menor calidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha exigido este miércoles al presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, que "no se esconda" de los gallegos y gallegas y "diga sí" a debatir con el resto de candidatos, en la línea de la propuesto por el socialista José Ramón Gómez Besteiro.

En un comunicado remitido a los medios, Formoso ha incidido en la importancia de que en estas elecciones autonómicas se respeten los "principios demócratas" con la celebración de debates y la confrontación de ideas y proyectos ante la ciudadanía.

El también presidente de la Diputación de A Coruña ha reclamado que haya "mucha presencia de debates" en el camino hasta el 18 de febrero y ha instado al candidato del PP, Alfonso Rueda, a aceptar la propuesta del PSdeG para su celebración.

"No queremos un presidente de la Xunta que se esconda, que se esconda ante la sociedad gallega", ha señalado el socialista, que entiende que los gallegos quieren "que los valores de participación pública, participación política, de transparencia en la gestión tengan cabida en las autonómicas".

Por ello, ha remarcado que los socialistas exigen a Rueda "un sí o un no" y que "no se esconda como hizo Feijóo en las elecciones generales ante la sociedad española". "Que no se esconda Rueda ante la sociedad gallega", ha indicado.

Por lo tanto, le ha reclamado que "diga sí a la transparencia, que diga sí a la democracia, para que pueda haber por fin debates políticos en Galicia".

CRITICAS A LOS DATOS DEL PARO EN GALICIA

Por otra parte, en otro comunicado remitido a los medios, Formoso se ha referido a los datos del paro conocidos este miércoles para constatar que Galicia "sigue por debajo del crecimiento laboral, y por tanto económico, del resto del Estado" y ha señalado que "es precisamente la economía española la que tira" de la gallega.

Formoso ha afirmado que el "dato anual que, aparentemente, es mejor, se debe al comportamiento demográfico" tal y como se ve "en el nivel de ocupación del mes de diciembre". "Mientras que en España la tendencia es positiva (ganó más de 29.000 ocupados, en Galicia se perdieron más de mil".

El también alcalde de As Pontes ha considerado que es "cierto" que se reduce el número de parados gracias al "buen comportamiento del sector servicios" porque "la economía de España tira" de la gallega. Así, ha indicado que si se observa la economía productiva de Galicia, los datos son "malos".

"En el último mes, el 10% del aumento total de los parados del sector industrial en España le corresponden a Galicia. Y en la agricultura tenemos la misma tendencia: mientras en España en el último mes se redujo el número de parados, en Galicia aumenta", ha apuntado.

En cuanto a la contratación, Formoso ha sostenido que la realidad del último año también mientras una "tendencia contraria al desarrollo de la economía española, con más temporalidad y menos contratos indefinidos".

"Una vez más, Galicia sigue por debajo del crecimiento laboral, y por tanto económico, del resto del Estado y es precisamente la economía española la que está tirando de la nuestra", ha apuntado.