El Foro Económico descarta recesión en 2026, con incertidumbre por la guerra que puede elevar la inflación al 6%

Presentación del Foro Económico de Galicia de informe de 2025 - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Foro Económico de Galicia descarta un escenario de recesión para Galicia en 2026, si bien apunta a la incertidumbre por la duración de la guerra en Oriente Próximo que puede elevar la inflación al "5% o 6%" de durar todo el año.

En rueda de prensa en Santiago, el director del Foro Económico, Santiago Lago, ha dejado claro que es "muy difícil aventurar lo que puede pasar" si el conflicto escala, pero espera que se termine pronto. Aprecia que los primero datos económico de enero y febrero, previos al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, apuntan a una "inercia" que permitiría un crecimiento de la economía gallega superior al 2% a final de 2026, pero "todo va a depender" de la "gran incógnita" sobre cuánto se prolongará la guerra.

Opina que "hay bastante margen" para que Galicia no termine en recesión aunque el conflicto continúe. En la hipótesis de que la guerra dure hasta fin de año, puede dejar el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en torno al 1% y llevar la inflación hasta tasas del 5% o 6%.

"No podemos predecir las guerras", afirma, pero estima que "no se llegaría" al escenario de la invasión de Ucrania al estar "mejor preparados". Y es que destaca que España lo está "haciendo muy bien" en materia de precios de energía gracias a la excepción ibérica, lo que supone poder controlar que la inflación no se dispare.

Por ello, "no cabría esperar un escenario de recesión", ya que "nadie apuesta por esto". "Pero igual dentro de tres mes tenemos que revisar", reconoce, en función de la escalada bélica que pueda haber.

Reflexiona acerca de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia "conflictos de modo poco racional", "pero también los puede terminar de modo poco habitual". Por ello, dice que están "preocupados", si bien no son "catastrofistas".

2025: BUEN AÑO PARA GALICIA, PERO POR DEBAJO DE ESPAÑA

Por otra parte, Lago ha valorado 2025 como un año "claramente favorable" para Galicia por un crecimiento "elevado" del 2,6%, si bien se mantiene "ligeramente peor" que el 2,8% de España. Reconoce una "pequeña desaceleración", aunque "muy inferior a la que algunos economistas esperaban".

Aquí destaca la "enorme resiliencia" de España, "campeones de crecimiento en la UE", al tiempo que "muy pocas regiones" están creciendo en Europa al ritmo de Galicia.

Detalla que ese diferencial de crecimiento de Galicia con España se debe al sector exterior, dado que su dependencia es mayor en el caso gallego y cuando el entorno internacional empeora "afecta más", véase una ralentización económica de países como Alemania que pueden llevar a menores compras en el mercado gallego.

Y también remarca que en Galicia la edad media es mayor, con 48 años, pues, aunque España también está envejecida, el país ha ganado un 20% de población desde el año 2000, lo que lleva a más trabajadores y consumidores, con el consecuente crecimiento.

La demandan interna supone el principal motor de crecimiento en Galicia en 2025, con un alza de 2,4 puntos frente al aumento de dos décimas de la demanda externa. Llama la atención sobre una moderación del gasto público este año.

Respecto al mercado laboral, Patricio Sánchez resalta que tuvo un comportamiento "muy positivo", con tasas de actividad y ocupación que crecieron a lo largo de todo el año, al tiempo que tasas desempleo y temporalidad bajaron. Con todo, entre las sombras del ejercicio, la comunidad se mantiene como una de las peores en tasas de actividad, y también se desacelera el crecimiento de puestos de trabajo a tiempo completo.

PAQUETE DE MEDIDAS

En lo tocante a los paquetes de medidas puestos en marcha por las administraciones, Lago pone en valor que se ha actuado de forma "más rápida" a la invasión rusa de Ucrania, con una propuesta "bastante intensa y lógica". "Cuando pasas crisis estás mejor preparado para la siguiente", subraya, al tener "experiencia" por los paquetes pasados.

Eso sí, advierte de que es "mucho mejor intervenir vía rentas que vía precios". Reconoce que actuar vía precios es "muy popular", pero ve mejor "ajustar" las medidas en función de las rentas de los hogares vulnerables que precisan esos apoyos.

MODELO DE FINANCIACIÓN PERJUDICIAL PARA GALICIA

En otro orden de cosas, Lago ha vuelto a criticar la actual propuesta del Gobierno de reforma del modelo de financiación autonómica al considerar que no resulta "conveniente" para Galicia, ya que, aunque incluye algunos elementos positivos para otras comunidades que "lo merecen y necesitan", otros puntos "no son admisibles" para las necesidades del territorio gallego.

Además, el economista puesto en duda que la iniciativa pueda salir adelante "tal cual", dado que requiere el respaldo de los distintos grupos parlamentarios en el Congreso y encontrará oposición, especialmente entre partidos nacionalistas, entre lo que incluye al propio BNG, que "difícilmente va a apoyar esa propuesta".