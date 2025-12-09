El frente que afecta a Galicia deja rachas de viento de más de 150 kilómetros por hora en Vimianzo y Viveiro

Archivo - Tenporal en el mar, en la costa de Vimianzo - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El frente que afecta este martes a Galicia, y que mantiene buena parte del litoral atlántico en alerta naranja, ha dejado en las últimas horas rachas de viento de más de 150 kilómetros por hora en la Costa da Morte y en A Mariña.

Según los datos hechos públicos por Meteogalicia, la estación de A Gándara en Vimianzo (A Coruña) ha registrado una racha máxima de viento de 150,6 kilómetros por hora en la mañana de este martes. La misma intensidad se ha registrado de madrugada en la estación de Penedo do Galo en Viveiro (Lugo).

En las estaciones de Burela, Lira-Carnota y Curtis se han registrado también intensidades de viento muy encima de los 100 kilómetros por hora.

En el caso de las lluvias acumulados, el valor más alto se ha registrado en la estación de Cee-Brens, con 79 litros por metro cuadrado; en la de Santa Comba-Fontecada se han acumulado 69,2 litros por metro cuadrado y en Rois, se han acumulado 50,6 litros.

Este martes se mantiene activo el aviso naranja por mar de viento, viento y oleaje en el litoral oeste de A Coruña, y en las Rías Baixas. En el resto del litoral hay aviso amarillo, y también aviso amarillo por lluvias y viento en la provincia de A Coruña, centro de Lugo y áreas montañosas de Lugo y Ourense; así como aviso amarillo por viento en el sur de las provincias de Lugo y Ourense.

La situación meteorológica ha llevado a los ayuntamientos afectados a adoptar medidas preventivas. Por ejemplo, la ciudad de Santiago mantendrá cerrados sus parques, al igual que la de Vigo, cuyo Ayuntamiento también ha cancelado las actividades municipales al aire libre y ha avisado de que, si la situación se mantiene a las 17.00 horas, no se pondrá en marcha la noria de Navidad.

En A Coruña, además de los parques, jardines e instalaciones municipales al aire libre, permanecerán cerrados también el mercadillo de Navidad de María Pita y el mercadillo de Os Mallos.

El Ayuntamiento de Corcubión ha informado de la caída de un árbol de grandes dimensiones en la carretera CP-2801, lo que ha obligado a cortar esta vía, a su paso por el lugar de A Redonda, y ha pedido que se extremen las precauciones en las carreteras.