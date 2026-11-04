Frente Amplio considera "un paso necesario" la dimisión de Puente y ve "lógica" la elección de Cuerpo

La candidata de Frente Amplio, Verónica Martínez Barbero, y el portavoz de Frente Ampla, Paulo Carlos López, entregan los pliegos de una ILP en el registro del Parlamento de Galicia. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Frente Amplio y coordinadora de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha reconocido que la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, era "un paso necesario" y ha afirmado que la elección del vicepresidente Carlos Cuerpo para sustituirlo al frente del departamento es "lógica".

En declaraciones a los medios a las puertas del Parlamento de Galicia, donde ha registrado los pliegos de la ILP por el derecho a la vivienda digna, Martínez Barbero ha puesto el foco en la "diferencia enorme" entre lo que ocurre "cuando gobiernan las izquierdas" y lo que "hacen las derechas".

En este sentido, ha deseado que la reacción de Puente hubiese ocurrido "hace más de 10 años" cuando se produjo el accidente de Angrois o con el Prestige, además de mencionar la "crisis de los cribados en Andalucía".

"Ojalá Feijóo, Moreno Bonilla, hubiesen adoptado la decisión de exhibir esa responsabilidad política; ojalá lo hubiera hecho Mazón, que esperó un año después de la Dana para dimitir quedándose de diputado", ha argumentado Barbero antes de reconocer que la dimisión era "un paso necesario políticamente" y ahora toca "poner soluciones" para que no vuelva a ocurrir un siniestro de estas características.

"ERA UN PASO NECESARIO"

Asimismo, ha recordado que el Frente Amplio ya había reclamado la dimisión de Puente, subrayando que "hay una separación entre responsabilidad técnica y responsabilidad o culpabilidad del accidente y la responsabilidad política". "Son dos ámbitos diferentes y la asunción por parte del ministro Puente de esta última, de la responsabilidad política, era un paso necesario", ha remarcado.

Para Barbero, su renuncia era "un paso necesario", tanto para la ciudadanía en general, como para las víctimas y para que las instituciones "estén a la altura".

Tras agradecer al ministro "la dignidad" este martes en la Diputación Permanente, la también coordinadora de Sumar ha asegurado que ahora es el turno de "recuperar la confianza en el tren", para lo que ha reclamado "más inversiones" en un sistema que "responda a una liberalización del sector" que se debe "tratar".

MINISTRO CUERPO

Además, cuestionada por el relevo de Óscar Puente al frente del ministerio, Verónica Martínez Barbero ha señalado que es "lógico" que a punto de unas elecciones haya elegido a una persona que "está dentro del Gobierno" y que además "sustenta una vicepresidencia" como Carlos Cuerpo.

En esta línea, tras subrayar que el Frente Amplio mantiene "muchísimas diferencias" con el perfil económico del ministro Cuerpo, Martínez Barbero ha puesto en valor que el Ministerio "no es solo un ministro", sino que "hay un equipo técnicamente muy preparado detrás".