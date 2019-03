El futuro del sector electrointensivo estará en el centro del debate del próximo pleno del Parlamento gallego

Publicado 20/03/2019 15:20:35 CET

El PP buscará posicionar a los grupos contra el decreto del sector en una sesión en la que la Xunta presentará la nueva ley de residuos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futuro del sector electroinstensivo estará en el foco del debate de la próxima sesión plenaria del Parlamento de Galicia, en la que el PPdeG presentará una iniciativa con la que busca posicionar a los grupos para que la Cámara "alce la voz" contra el borrador del real decreto-ley para las empresas electrointensivas que los populares consideran "insuficiente" y "que no resuelve nada".

Así lo ha indicado este miércoles el viceportavoz popular en la Cámara, Miguel Tellado, en las comparecencias posteriores a la celebración de la junta de portavoces que ha configurado el orden del día del pleno del Parlamento gallego que tendrá lugar la próxima semana. Una sesión en la que comparecerá la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para exponer la nueva Ley de residuos que se encuentra en proceso de tramitación tras recibir el visto bueno del Gobierno autonómico hace ahora un mes.

Por su parte, los grupos de En Marea y PSdeG emplearán la sesión de control al Gobierno para volver a trasladar al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, preguntas sobre el "deterioro" de la sanidad pública y la "conflictividad" que existe entre los profesionales del Sergas a lo largo de los últimos meses. El BNG centrará su pregunta al jefe del Ejecutivo gallego en el futuro de Ence y su permanencia en la Ría de Pontevedra, asunto que ha vuelto a la primera línea mediática después de la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no continuar con la defensa en los tribunales de la prórroga concedida a la pastera para continuar en Lourizán hasta 2073.

SECTOR ELECTROINTENSIVO

Así las cosas, la propuesta del Gobierno central para fomentar la competitividad de las empresas electrointensivas llegará a la Cámara gallega a través de iniciativas presentadas por el grupo mayoritario, PPdeG, y el Bloque Nacionalista Galego.

Ambas fuerzas han coincidido en calificar de "insuficientes" las medidas que recoge el borrador del decreto ley que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Para el popular Miguel Tellado, se trata de "un fiasco absoluto" porque "no resuelve nada" y la propuesta de los socialistas llega "tarde, mal y arrastras".

El PPdeG ha avanzado que presentará alegaciones al documento para las electrointensivas y buscará que los grupos de la Cámara se posicionen en contra de la propuesta del Gobierno a través de una iniciativa que llevarán a esta sesión plenaria. "Queremos que nuestra propuesta cuente con el respaldo del Parlamento para que Galicia alce la voz contra un estatuto insuficiente", ha aseverado Miguel Tellado.

En este sentido, los populares censuran que el real decreto-ley "no recoge las propuestas elevadas desde la Xunta y consensuadas con el sector", como la "reducción de peajes" y de la "fiscalidad" a las compañías o dotar de "certidumbre" a los mecanismos de emisión de CO2 para las empresas del sector.

El Bloque, por su parte, también critica la propuesta del Ejecutivo central porque "lejos de aportar soluciones trae aún más incertidumbre" y "nuevas amenazas" para el sector, como ejemplifica, en palabras de la diputada nacionalista Olla Rodil, que Alcoa haya anunciado que el nuevo marco regulativo pone en peligro la continuidad de su planta en San Cibrao (Lugo).

Rodil ha recordado que la factoría de Alcoa en el municipio de Cervo reprenta el 30 por ciento del PIB de la provincia de Lugo y de ella dependen "casi 2.000 puestos de trabajos directos e indirectos", por lo que ha incidido en que la "amenaza" de la multinacional del aluminio "no puede materializarse desde ningún punto de vista".

Con todo, el BNG no solo apunta al Ejecutivo central, sino que traslada también a la Xunta la responsabilidad de velar por el futuro de Alcoa y del resto de centros del sector electrointensivo, como las plantas de Ferroatlántica en los ayuntamientos coruñeses de Cee y Arteixo.

Por ello, insta a la Xunta a "ejercer como gobierno del país", pues consideran "inadmisible" que el sector industrial gallego "tenga siempre la espada de Damocles" por el "elevado" precio de la electricidad cuando Galicia es una región "excedentaria y exportadora" de energía.

También En Marea, de la mano de su portavoz, Luís Villares, se ha referido al futuro del sector electrointensivo para reclamar "medidas valientes" desde las administraciones para implantar políticas públicas que garanticen la continuidad de las compañías en terreno gallego.

El partido instrumental deja para el próximo pleno una iniciativa que será presentada la semana que viene en la que proponen una "alternativa integral" para la reforma de la regulación del sector eléctrico que "ponga fin a la especulación" con la energía de cara a beneficiar a la continuidad de las empresas en Galicia y que redunde en el consumidor particular.

PARTIDO SOCIALISTA

El Partido socialista empleará el pleno para obligar al PP a posicionarse sobre la propuesta efectuada por su líder estatal, Pablo Casado, de eliminar el requisito de conocer la lengua cooficial para acceder a un empleo público en comunidades como Cataluña, Euskadi, Comunidad Valenciana, Baleares y Galicia.

En palabras del portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, el objetivo de la iniciativa es obligar a los populares gallegos a definir si comparten la posición de su partido a nivel estatal "contra el uso normalizado del gallego".

Por ello, los socialistas presentan una moción para garantizar que el conocimiento de la lengua gallega sea "un requisito y no un mérito" para acceder a un empleo público. "Es razonable que haya excepciones, pero con carácter general debe ser un requisito", ha insistido.

Asimismo, el PSdeG volverá a la carga con la situación de la sanidad pública, que será de nuevo el asunto por el que cuestionará a Núñez Feijóo el portavoz socialista durante la sesión de control. Leiceaga ha recordado que el barómetro del CIS sobre la opinión de los ciudadanos acerca de la sanidad pública refleja una tendencia "a la baja", algo que ha calificado como "muy preocupante" porque cada vez son más los que "acudirían a la privada por el deterioro de la pública".

VIVIENDA

En Marea también presenta otra propuesta que pretende instar a la Xunta a crear mecanismos que "garanticen el derecho a una vivienda digna", ya que "los jóvenes gallegos son los que más tarde se emancipan de toda España; no porque no quieran, sino porque no tienen condiciones para hacerlo".

Así lo ha indicado Villares, que ha apuntado que las medidas que plantea el partido instrumental son blindar que el 30 por ciento de las viviendas que se construyan sean protegidas y "doblar" el parque público para combatir el auge en los precios de los alquileres, que experimentan aumentos anuales "de entre el 12 y el 16 por ciento".