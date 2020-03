Galegas 8-M organiza para este domingo en Pontevedra una marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer

PONTEVEDRA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El próximo domingo tendrá lugar en Pontevedra una manifestación convocada por la red Galegas 8-M con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La marcha tendrá como lema 'Sen coidados non hai vida' y saldrá, a partir de las 17,30 horas, de la Plaza del Hospital para recorrer el centro de la ciudad.

Lupe Solla, Cecilia Tarela, Diana Rodríguez y Celia Balboa, representantes de Galegas 8-M, han ofrecido este lunes una rueda de prensa en Pontevedra para anunciar los detalles de la movilización y han hecho una llamada a la ciudadanía para participar en este acto.

Este año 2020 la movilización pone en el centro de las reivindicaciones a los cuidados tratando de visibilizar que estas responsabilidad estadísticamente recaen, sobre todo, en mujeres y que la mayor parte de estos trabajos se realizan sin remuneración alguna. Además, apuntan que cuando estos trabajos son remunerados se realizan en condiciones de precariedad y son infravalorados, tanto social como económicamente.

Diana Rodríguez ha lamentado que, en Pontevedra, la organización se encontró con una actividad que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación, la carrera del Tour Universo Mujer, que obligó a trasladar la manifestación reivindicativa a la tarde del domingo.

"El 8M tiene un significado que no es festivo", apuntan por parte de la plataforma Galegas 8M, que señala que para este tipo de actividades, que son positivas para el dinamismo económico, hay otras fechas a lo largo del año.

MALESTAR

A preguntas de los medios de comunicación, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Pontevedra, Paloma Castro, ha admitido ser conocedora del malestar de los colectivos feministas y ha asegurado que entiende su postura.

"La respeté desde el primer momento", ha afirmado, para desmarcarse de toda responsabilidades en este tema al indicar que la carrera Tour Universo Mujer se organiza por parte de la Concejalía de Deportes, que dirige el también socialista Tino Fernández. "Yo no intervine para nada", ha concluido.

Galegas 8M también reprocha a la concejala pontevedresa que cuando solicitaron ayuda a la Concejalía de Igualdad para contratar un autobús que trasladase a los colectivos a la manifestación feminista de Verín, la responsable del departamento, Paloma Castro, preguntó quién iba a leer el comunicado y qué se decía en este documento. "No es normal", critican y consideran que, detrás de estas actitudes, se muestra que al PSOE no les gusta la crítica del movimiento feminista cuando afirma que el Gobierno de Pedro Sánchez "no está haciendo nada" en este ámbito.

En este sentido, han señalado que tampoco la Subdelegación del Gobierno les ha comunicado la autorización de la marcha prevista para el domingo 8 de marzo.