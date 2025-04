La Galería Dupla acoge la exposición 'Endless Game' del coruñés Diego Cabezas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La galería Dupla inaugura este viernes la exposición 'Endless game' del artista coruñés Diego Cabezas, con algunas de sus obras más recientes en hierro y acero inoxidable.

La muestra, que contará con el patrocinio de NH Collection Santiago, podrá visitarse en la galería hasta mediados de mayo de lunes a viernes, entre las 11 y las 14.00 horas; y las 17 y las 20.00 horas; y los sábados con cita previa.

Cabezas (A Coruña, 1975) ha vuelto recientemente a residir en Galicia tras varios años afincado en Barcelona, desde donde ha visto cómo su obra se iba colando en hogares de Nueva Zelanda, Japón, Singapur o EEUU.

Se formó en escultura en la EASD Pablo Picasso de A Coruña. Una vez finalizados los estudios empezó a trabajar con el alambre hasta que en 2005 aprendió a soldar, técnica que ha ido definiendo progresivamente su estilo.

Con todo, en la base de su creación se encuentra el dibujo, "Estoy constantemente dibujando o imaginando piezas, no me fuerzo a que se me ocurra alguna, salen un montón de posibles esculturas sobre el papel, después tengo que elegir cuáles llevar a cabo. Es un juego sin fin: imaginar materializarlas en hierro y volver a empezar", declara.

Además de sus características formas esquemáticas que giran en torno a la figuración humana, Cabezas explora también el reino animal. "Soy más conocido por las caras, seguramente por una casualidad en la que el público establece un paralelismo con mi apellido pero siempre me han interesado el reino animal y vegetal", comenta.

Los "dibujos en el aire", tal y como los definen desde la galería, aterrizan en Dupla en forma de escultura de formas enormemente diversas (sobre peanas, anclados a la pared o suspendidos en el techo).

"Siento la necesidad constante de dibujar desde que era un niño pero de alguna manera siempre me he sentido escultor. Es como hacer que el trazo tome cuerpo. Algo mágico", asegura.