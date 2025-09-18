La Galería Dupla inaugura este jueves 'Cara a cara', exposición conjunta de Samuel Salcedo y Sito Mújica

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La galería DUPLA inaugura este jueves, a partir de las 19.30h, la exposición 'Cara a Cara', de la mano de los artistas Samuel Salcedo (Barcelona, 1975) y Sito Mújica (Sabadell, Barcelona, 1971).

La obra escultórica de Samuel Salcedo invita a explorar la psicología humana desde el gesto, "un medio para cuestionar la sociedad actual". Son retratos anónimos en los que el autor elimina cualquier indicio narrativo más allá de la propia expresión del personaje, del que se desconoce el género, edad o raza, lo que le imprime a la escultura "un carácter universal".

Por su parte, Sito Mújica construye pinturas a partir de imágenes digitales, imitando la trama de medio punto de manera manual, como lo hicieron anteriormente Chuck Close, Roy Lichtenstein o Sigmar Polke.

Además, se integran elementos figurativos con iconos plásticos que evocan cuadros abstractos, creando una representación simultánea o planos multicapa. El resultado es una hibridación entre iconografía grecorromana, moda contemporánea y la cultura gráfica del pop.

La muestra se celebra en el marco de Aberto 2025, con jornada de puertas abiertas los días 18, 19 y 20. Se trata de una apertura conjunta llevada a cabo por Contemporánea (la Asociación de de galerías de Arte Contemporáneo de Galicis) para dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada expositiva.

La exposición podrá visitarse hasta mediados de noviembre de lunes a viernes entre las 11 y las 14 horas y entre los 17 y las 21 horas, y los sábados bajo cita previa.