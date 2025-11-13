La galería Dupla inaugura este viernes la exposición colectiva 'She's unusual'

La muestra COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La galería Dupla inaugura este viernes la exposición colectiva 'She's so inusual' de las artistas Ana Jarén, Cristina Fernández Núñez, Lara Pintos y Lula Goce.

La muestra, que podrá visitarse a partir de las 19.30 horas, gira en torno a la "absoluta libertad" en que las artistas se mueven para concebir su obra.

"Hay artistas que no buscan encajar. No producen desde la norma ni aspiran a un lenguaje común. Su impulso creador nace de un lugar que no se elige: un pulso vital que irrumpe y exige forma, color, gesto. En ese espacio de autenticidad se sitúa 'She's so Unusual', una exposición que celebra la diferencia como fuerza creativa", destaca la comisaria, Laura Darriba.

El título, tomado del álbum de Cyndi Lauper que en los años ochenta convirtió "lo excéntrico en una forma de libertad", se resignifica aquí como una metáfora del acto de creación entendido como desviación. "Ser 'unusual' -- ser inusual .- no es ser extravagante, sino afirmarse en la singularidad, mantener la fidelidad a una voz propia incluso cuando disuena", destacan en una nota de prensa.

Así, lejos de articular un discurso explícito sobre lo femenino, la exposición se inscribe en una dimensión más amplia: "la de la diferencia como potencia". En ese movimiento, las artistas reunidas no buscan representar lo femenino, sino "ejercerlo": "crear desde la permeabilidad, la intuición, el cuerpo y la experiencia".

La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero de lunes a viernes entre las 11 y las 14 horas, y de 17 a 21 horas.