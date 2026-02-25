Galicia abandonará el próximo curso el programa de auxiliares de conversación si el Estado no rectifica la convocatoria

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha anunciado este miércoles que Galicia abandonará el próximo curso el programa de auxiliares de conversación promovido por el Estado si el Gobierno central "no ofrece garantías" y rectifica la convocatoria actual.

Así lo ha dicho, nuevamente, por carta a la ministra de Educación, a la que ha advertido de que la convocatoria actual para el próximo curso, "análoga" a la del año pasado, "posibilita que las comunidades sean multadas si la cumplen".

El origen de este problema, ha dicho ante los medios de comunicación, obedece a una "discrepancia interna entre ministerios", ya que, aunque Educación plantea en su convocatoria que los auxiliares de conversación realizan una suerte de intercambio cultural, el Ministerio de Trabajo "exige que sean dados de alta como trabajadores".

Como consecuencia, se han ido realizando "inspecciones aleatorias" que han derivado en sanciones millonarias para algunas comunidades, como Andalucía y Valencia. En Galicia, existe un expediente pendiente de resolver en la provincia de A Coruña, al que la Xunta ha presentado alegaciones justificando que se ha limitado a cumplir lo establecido por la convocatoria de otro ministerio.

"De persistir esta falta de seguridad jurídica, desde Galicia no podremos continuar con esta iniciativa", ha advertido el conselleiro, indicando que para el próximo curso se podrían perder los 700 auxiliares de conversación que operan en Galicia y que, ha dicho, han contribuido a los buenos datos de nivel de inglés en la comunidad.

"Desde Galicia siempre se trabajó en el marco fijado por el Gobierno central en una iniciativa que lleva funcionando 15 años con éxito y que contribuyó a que los estudiantes gallegos se sitúen como los con mayor nivel de España en Inglés, según el informe anual de Education First (EF)".

El programa de auxiliares de conversación está diseñado por el Ministerio de Educación y en el mismo, estas personas no tienen la condición de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, que ahora está exigiendo la Inspección de Trabajo, afirma Román Rodríguez. No obstante, cuentan con "todas las coberturas", con un seguro médico, así como con un ingreso en concepto de ayuda para gastos de alojamiento y mantenimiento que sufraga la propia Xunta.

Román Rodríguez ha considerado que, detrás de esta exigencia de Trabajo está una intención de "subir artificialmente las estadísticas laborales" y ha pedido a ambos ministerios que se pongan de acuerdo y se lo "tomen en serio" en lugar de jugar "una pachanga política en la que un ministerio de Sumar le enmienda la plana a un ministerio del PSOE".