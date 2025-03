Galicia acoge 90 menores migrantes y avisa que no tiene "ninguna plaza" para los 326 que prevé del "reparto obligatorio"

Fabiola García avanza que estudiarán todas las vías, también legales, para frenar al Gobierno: "Galicia no va a aceptar ningún 'trágala"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha confirmado que 90 de las 832 plazas para menores no acompañados existentes -- con una sobreocupación del 104%-- las ocupan menores migrantes. Por ello, avisan de que no tienen "ninguna plaza" para los 326 que prevé que le tocarán del "reparto obligatorio" derivado del real decreto-ley que reforma la Ley de Extranjería tras el acuerdo entre Gobierno y Junts.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha denunciado este miércoles en A Coruña el "reparto obligatorio" que pretende llevar a cabo el Ejecutivo con unos criterios "hechos para beneficiar a Cataluña, con un traje hecho a medida de Puigdemont".

"Desde Galicia no vamos a aceptar el reparto obligatorio de menores no acompañados. Eso incumple la Ley de Extranjería. Hasta ahora Galicia siempre fue solidaria y siempre acogimos a todos los menores, pero con acuerdos voluntarios entre todas las comunidades", ha aseverado.

Según los cálculos del departamento autonómico, a Galicia le corresponderían más de 326 menores y a Cataluña, "solo 28". "En estos momentos, en nuestro sistema, que ya tenemos sobreocupación, Galicia no tiene capacidad para acoger tal cantidad de menores no acompañados".

Por ello, piden al Gobierno que "rectifique" y continúe en la línea que traía hasta ahora, la de los acuerdos voluntarios con las regiones. "No hablamos de paquetería, hablamos de menores. Y tenemos que darles la mejor calidad de vida", ha defendido.

Ha insistido Fabiola García en la necesidad de continuar por la vía del "consenso" y no de la "imposición". "Galicia no va a aceptar un 'trágala'. No tenemos ninguna plaza para acoger a más menores no acompañados", ha afirmado.

De hecho, ha avanzado que estudiarán "todas las medidas a su alcance, también las legales" para "frenar al Gobierno de España y sus imposiciones a las Comunidades Autónomas".

FINANCIACIÓN Y SISTEMA DE ACOGIDA

Fuentes de la Consellería de Política Social han explicado que el sistema de protección gallego cuenta con 800 plazas para menores no acompañados. Ahora mismo, detallan, están ocupadas 832 al haber una 'sobreocupación' que alcanza el 104%.

De esas plazas, 90 están ocupadas por menores migrantes derivados de los repartos de las Conferencias Sectoriales de 2022, 2023 y 2024.

Todos ellos se reparten por los 80 centros de acogida distribuidos por toda Galicia, donde se mezcla a todos los menores "con independencia de su origen".

Al tratarse de un sistema de inclusión total, detallan que el acompañamiento continúa más allá de los 18 años, aunque con otros recursos.

Respecto a la financiación, explican que el Gobierno solo financia un año de residencia y que, con el sistema propuesto ahora, a Galicia "podrían corresponderle cero euros".

Sea como sea, insisten, con la dotación reservada, la financiación saldría a 50 euros por plaza/día, cuando el coste en Galicia es de 150 euros por plaza/día.