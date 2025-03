Pontón insta a la Xunta a no "abrazar el discurso" que "quiere utilizar a los menores migrantes como un arma partidista"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado al Gobierno gallego a no "utilizar a los menores migrantes" como parte del "pim pam pum" en que, en su opinión, "quieren convertir la política" y que no "abrace el discurso" que "quiere utilizar a los menores como un arma partidista".

"Me parece terrible", ha subrayado Pontón en declaraciones a los medios en A Pobra do Caramiñal, donde también ha pedido a la Xunta que esté "a la altura, poniendo y reclamando los recursos necesarios".

En esta línea, la líder del BNG ha señalado que ser "solidarios" con las personas "que más lo necesitan" es "una responsabilidad ética y moral". "Hablamos de menores que en estos momentos están en unas condiciones que consideramos que no son dignas", ha manifestado.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por el hecho de que "se quiere hacer de este tema un tema de debate" que, a su juicio, "trae el argumentario de la extrema derecha racista".

En este sentido, ha defendido que Galicia es "tierra de acogida" y "un pueblo de emigrantes". "Por todo ello, ha pedido a Alfonso Rueda que, "en vez de utilizar" el reparto de menores migrantes "para un nuevo pim pam pum" esté "a la altura" de una sociedad como la gallega que "también quiere ser solidaria porque sabe lo que es emigrar".

"Me parece que el Gobierno gallego no debería utilizar a estos menores como una parte de ese pim pam pum en que quieren convertir la política y deberían estar a la altura poniendo y reclamando los recursos que sean necesarios, pero no abrazando el discurso que se puede ver de fondo que quiere utilizar a los menores como un arma partidista", ha subrayado.