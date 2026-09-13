Galicia acogerá la salida oficial de La Vuelta 2027 en el marco del Xacobeo

Matthew Brennan celebra su victoria en Roquetes en La Vuelta 2026 - ASO/LA VUELTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, ha anunciado este domingo en Granada, junto al director general de La Vuelta, Javier Guillén, que Galicia acogerá la salida oficial de la edición de La Vuelta en 2027 como parte de la programación del próximo Año Santo.

Durante la rueda de prensa, Gómez Román ha valorado esta cita deportiva como un escaparate internacional para la promoción del Xacobeo 2027 y ha destacado que situará a la comunidad gallega en el punto de mira de miles de visitantes y peregrinos.

El representante del Xacobeo ha asistido en la ciudad andaluza a la última etapa y a la entrega de premios de la 81ª edición de La Vuelta 2026, una competición patrocinada por Turismo de Galicia que incluye, entre sus acciones de colaboración, el apoyo al maillot blanco que distingue al mejor ciclista menor de 26 años de la clasificación general.

En la edición de 2026, la prueba ha completado 21 etapas y un total de 3.275 kilómetros por Mónaco, Francia, Andorra y España. La presencia gallega en Granada se enmarca en los trabajos de preparación del próximo Año Santo con el objetivo de reforzar la dimensión internacional de Galicia.