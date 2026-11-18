Archivo - Dos personas caminan con dificultad por el viento en Viveiro, a 8 de enero de 2025, en Viveiro, Lugo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Galicia continuará este miércoles bajo la influencia de un temporal marítimo que mantendrá activada la alerta naranja por oleaje en varios tramos del litoral, con olas superiores a los cinco metros y que podrán alcanzar entre cinco y seis metros en las Rías Baixas. También se esperan vientos del suroeste de fuerza 7, con intervalos de fuerza 8 en el noroeste de A Coruña y en los alrededores de Estaca de Bares.

Según el boletín meteorológico de avisos publicado este miércoles por MeteoGalicia, la alerta naranja por oleaje afectará a la Costa da Morte, el noroeste de A Coruña y A Mariña, donde se esperan olas de más de cinco metros. En las Rías Baixas, el mar podrá alcanzar entre cinco y seis metros durante la segunda parte de la jornada.

En cuanto al viento en el mar, se prevén vientos del suroeste de fuerza 7 en el noroeste de A Coruña, la Costa da Morte, las Rías Baixas y A Mariña. En el noroeste coruñés se esperan además intervalos de fuerza 8 durante las últimas horas, mientras que en las proximidades de Estaca de Bares también podrán alcanzarse estos valores.

Por otra parte, MeteoGalicia recoge avisos amarillos por rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora en las zonas de montaña de Lugo y Ourense, el noroeste de A Coruña y A Mariña. También se esperan rachas superiores a los 70 kilómetros por hora en el centro de Lugo y el sur de Ourense.

Las estaciones de MeteoGalicia han registrado las mayores rachas de viento en Penedo do Galo, en Viveiro, con 111,5 kilómetros por hora a las 9.20 horas. Le siguen A Gándara, en Vimianzo, con 97,6 kilómetros por hora a las 7.50 horas; Punta Candieira, en Cedeira, con 94,7 kilómetros por hora a las 7.10 horas; Serra da Faladoira, en Ortigueira, con 77,1 kilómetros por hora; y Marco da Curra, en Monfero, con 72,2 kilómetros por hora.

En cuanto a las precipitaciones acumuladas durante la jornada, el mayor registro corresponde a la estación de Calvos, en Calvos de Randín, con 5,1 litros por metro cuadrado. A continuación figuran Aldea Nova, en Narón, con 3,7 litros; A Portela, en Vilamartín de Valdeorras, con 3,2; y San Nomedio, en As Neves, y Sergude, en Boqueixón, ambas con 2,8 litros por metro cuadrado.

Los episodios de viento más intenso en tierra se concentrarán durante las últimas horas del miércoles, principalmente entre las 21.00 y las 24.00 horas.

El temporal marítimo será así el principal fenómeno adverso de la jornada, con avisos naranjas por oleaje y viento en distintos puntos de la costa gallega y avisos amarillos por rachas fuertes en varias zonas del interior.