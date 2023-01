Galicia cierra 2022 entre las tres únicas comunidades que recuperaron niveles prepandémicos de PIB, según BBVA Research

La región crecerá un 0,7% este año y un 3,4% en 2024 y creará 17.000 empleos en dos ejercicios



BBVA Research ha revisado al alza el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia a cierre de 2022, hasta situarse en el 4,1%, lo que supone ser una de las tres únicas comunidades autónomas españolas que ya habrían recuperado niveles de PIB per cápita previos a la pandemia, junto con Castilla-La Mancha y Extremadura.

Así lo han señalado este miércoles en Vigo el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, y la directora territorial del banco en el Noroeste, Marta Alonso, quienes han indicado que esta recuperación de los niveles de PIB de 2019 se debe a que precisamente las tres comunidades fueron las que menos sufrieron el impacto de la pandemia en sus economías.

"Galicia tuvo una contracción menor en 2020 que el conjunto de la economía española. Esto explica que ahora la recuperación no sea tan significativa ya que parte importante de la misma viene dada por el sector servicios, que no tiene un peso tan elevado en la Comunidad como en otras regiones de España", ha añadido Cardoso, subrayando que Galicia al no haber contabilizado grandes caídas del PIB, ahora está en una situación similar a la de prepandemia, no como el resto de España que todavía no ha alcanzado estos niveles.

BBVA Research prevé una desaceleración de corta duración de la economía gallega para 2023, cuando solo crecerá un 0,7%, siete décimas por debajo de la subida nacional. Para 2024, el aumento de la actividad será del 3,4%, en línea con la media estatal.

Son muchos los motivos que explican estas previsiones, como han señalado Cardoso y Alonso. Entre ellos, el efecto positivo sobre la economía que tuvo la llegada de la vacuna y la eliminación de las restricciones por la pandemia ha comenzado a mermar, lo que ha debilitado el gasto de las familias, que ya se notó en los últimos meses de 2022 y que continuará en 2023. "Aunque la desaceleración no es tan intensa como se esperaba", han reivindicado los expertos.

Sin embargo, las previsiones apuntan a una recuperación a partir de la segunda mitad de 2023 y para 2024 gracias, en gran medida, a una caída del precio de la energía, del petróleo y a la apreciación del euro frente al dólar.

El incremento de la inversión gracias a la llegada de los fondos europeos también permitirá a Galicia crecer a buen ritmo en 2024.

INDUSTRIA

El informe presentado este miércoles también recoge que este año comenzarán a desaparecer los cuellos de botella que sufren industrias clave para la economía gallega, como la escasez de microchips que afecta al sector automovilístico.

Esto provocó que la industria gallega avanzase a menor ritmo que en el resto de España, debido a su mayor debilidad a ciertos bienes intermedios, que se mostraron más sensibles a la desaceleración de la demanda europea y al aumento de los costes asociados a la guerra de Ucrania.

Asimismo, el exceso de ahorro acumulado durante la pandemia continuará sosteniendo el consumo y la inversión y el aumento de los tipos de interés pesará menos sobre las familias, que están menos endeudadas y disponen de más activos financieros.

MERCADO LABORAL

Respecto al mercado laboral, la demanda de empleo por parte de las empresas ha permitido reducir ligeramente la tasa de paro en Galicia.

Así, la tasa de paro medio en 2022 fue del 11,4%, mientras que se espera un 11,2% en 2023 y un 10,8% en 2024, creándose unos 17.000 empleos en la Comunidad en los próximos dos años.

Una vez más, BBVA Research ha subrayado que la actividad gallega ganará tracción a medida que la ejecución de los fondos europeos se acelere y se desvanezcan las incertidumbres que afectan a familias y empresas.

RIESGOS

El principal riesgo para la economía gallega en la actualidad, según ha explicado Cardoso, es la inflación. Pese a que parece que ha llegado al techo, el economista ha apostillado que esto fue debido a la bajada del precio de la electricidad y del combustible. No obstante, el 80% de los productos continúa ascendiendo.

Esto podría provocar que las empresas trasladasen a sus clientes el aumento de costes, afectando así al conjunto de la economía. Además, las restricciones de oferta laboral impulsan al alza los salarios, lo que puede generar también una burbuja inflacionista.

Otros factores de incertidumbre es la dilatación en el tiempo del conflicto en Ucrania o la posibilidad de un nuevo confinamiento en China por el aumento de casos de coronavirus.

BBVA Research también pone el foco en la sostenibilidad de las cuentas públicas gallegas, ya que la ejecución presupuestaria hasta octubre apunta a un déficit que podría acabar en el 0,2% del PIB regional, lo cual no corregiría los desequilibrios de años anteriores pese a un mayor volumen de ingresos.

"Es necesario evaluar si la composición de los ingresos es eficiente; examinar el aumento del gasto y determinar si es consistente con la demanda de servicios públicos, la protección de colectivos vulnerables y el aumento del precio de la energía y promover el crecimiento", reivindica el estudio de la entidad bancaria.