Galicia en Común denuncia "complicidad" de Puerto, alcaldía y Gobierno para permitir un nuevo relleno en Bouzas

Publicado 17/10/2019 12:34:00 CET

Critican que se eluda el informe ambiental amparándose en un informe de la Abogacía del Estado del 2012

VIGO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de Galicia en Común (Unidas Podemos) al Congreso, Yolanda Díaz y Antón Gómez Reino, han denunciado este jueves la "complicidad" entre Puerto de Vigo, alcaldía y Gobierno en funciones para amparar la ampliación de los terrenos portuarios de Bouzas con un nuevo relleno, y han criticado que se pretenda dar luz verde a este proyecto "por la puerta de atrás" y de manera "irregular".

Así, durante una visita a la zona de Bouzas, en la que han estado acompañados por el candidato por Álava y conocido activista medioambiental Juantxo López de Uralde, Yolanda Díaz ha vinculado esa "complicidad" y esa forma de actuar con "las viejas políticas del bipartidismo".

Según ha advertido, el Gobierno de España (en una respuesta a Unidas Podemos) ha aceptado que el plan de usos del Puerto no es un instrumento de ordenación urbanística, por tanto, la modificación que permite los nuevos rellenos no requiere de un estudio de impacto ambiental. "Es una barbaridad, es volver al siglo XX y dilapidar los derechos ambientales. No se puede hablar de transición ecológica cuando se están destrozando las rías", ha sentenciado.

La candidata de Unidas Podemos por Pontevedra ha criticado también la "gran opacidad" con la que, a su juicio, está actuando la Autoridad Portuaria de Vigo y ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que "rectifique" su posición sobre el cambio del plan de usos.

En la misma línea, Antón Gómez Reino ha lamentado que se quiera usar una forma "irregular" de "legalizar" estos rellenos "por la puerta de atrás", sin informe ambiental, y ha trasladado el "compromiso" de Unidas Podemos de apoyar las demandas de los colectivos ecologistas que denuncian estos rellenos.

LÍDERES DE LA "BATALLA ECOLOGISTA"

Por su parte, López de Uralde ha reivindicado que, en los últimos años, Unidas Podemos "ha sido la fuerza que ha liderado la batalla ecologista" en el Congreso de los Diputados, y ha recordado, como uno de los últimos ejemplos, la declaración de Emergencia Climática.

Asimismo, ha reafirmado su compromiso de "continuar" esta lucha, porque "el ecologismo no se dice, se hace", y ha incidido en la importancia del "voto verde" en las próximas elecciones generales, en un contexto de "crisis ecológica de gran magnitud".

Finalmente, el portavoz de Marea de Vigo-Son en Común, Rubén Pérez, ha recordado que los rellenos en Bouzas y en otras zonas de la ría, como Rande, son una "preocupación histórica de la izquierda ecologista y los movimientos sociales" de la ciudad, y ha pedido a los diputados que salgan elegidos el próximo 10 de noviembre que conviertan esa cuestión en "prioritaria".

"Nosotros también intentaremos que haya una sensibilidad municipal. Porque para estas cosas, Ayuntamiento y Puerto parecen de acuerdo. Para las responsabilidades por el accidente O Marisquiño no, pero para esto sí", ha añadido.