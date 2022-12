Galicia conmemora el Día Mundial del Sida con una incidencia media anual de 4,8 casos por 100.000 habitantes en 2021

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha clausurado este jueves el acto de conmemoración del Día Mundial del Sida, donde ha destacado la tendencia a la baja en la incidencia del VIH en Galicia, con una incidencia media anual de 4,8 infecciones por 100.000 habitantes en 2021, frente a los 5,7 por 100.000 habitantes de 2019.

Comesaña ha defendido además los esfuerzos del Sergas en este ámbito en una jornada organizada por la Dirección Xeral de Saúde Pública y la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS), en la que además se han entregado los Premios de Investigación sobre VIH e outras ITS 2022.

Volviendo a los datos, el titular de Sanidade ha remarcado que, entre 2004 y 2021, la incidencia ha ido en descenso, con 6,4 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media española, próxima a los 10 casos.

Para continuar en esta línea, Comesaña ha explicado que la estrategia fundamental es la prevención, dado que todavía no se dispone de un tratamiento totalmente curativo y que "el 80% de las transmisiones se producen por vía sexual".

Sobre esto, ha detallado que el Gobierno gallego concentra sus esfuerzos en tres frentes: la prevención, la detección precoz y el tratamiento y acompañamiento a los pacientes.

En cuanto a la prevención, la Administración autonómica desarrolla campañas de divulgación para promover el sexo seguro en distintos ámbitos --centros educativos, sanitarios, centros Quérote+ y en ayuntamientos y entidades sociales--.

En lo que respecta a la detección precoz, ha reivindicado el lema de la campaña de este año 'Anticípate ao VIH, fai a proba", que pone el foco en la necesidad de contar con un diagnóstico cuanto antes, "para obtener el máximo beneficio de los avances en el tratamiento de la infección por VIH".

También en lo que concierne a detección precoz, Comesaña ha recordado que la Xunta puso en marcha en 2011 el programa de pruebas rápidas, "disponibles de forma gratuita, anónima y accesible" en los centros

Quérote+ y en diferentes entidades que colaboran con el Sergas. Según ha apuntado, en los últimos 10 años se han realizado casi 9.000 pruebas, que han permitido detectar más de 136 casos.

Por último, en lo tocante al tratamiento, el responsable sanitario de la Xunta ha remarcado que desde 2009 se han destinado más de 50 millones de euros anuales a la atención de pacientes infectados por el VIH, de los que el 60% se destina a fármacos antirretrovirales.

"Una inversión que hace posible que el 100% de las personas diagnosticadas tengan garantizado el acceso al tratamiento y seguimiento sanitario que necesitan", ha defendido Comesaña. En 2020, un total de 5.725 gallegos estaban a tratamiento antirretroviral.

PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN

Antes de clausurar el acto, García Comesaña ha participado en la entrega de los Premios de investigación sobre VIH e outras ITS 2022. Juan Turnes Vázquez, del Servicio de Digestivo del Hospital de Pontevedra y perteneciente al Instituto de Investigación Sanitaria Galicia-Sur, ha conseguido el primer premio --dotado con 3.000 euros-- por el artículo 'Custes directos non farmacolóxicos dunha estratexia simplificada con Glecaprevir e Pibrentasvir en pacientes con hepatite C non tratados previamente e non cirróticos implementada na práctica clínica'.

El segundo galardón, con 1.500 euros de premio en metálico, ha sido para Antonio Antela López, del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Santiago, por 'Redefinindo o éxito terapéutico nos pacientes con VIH: a visión dun experto'.

Los accésit han ido a parar a Eva García Álvarez, del Centro de Investigación e Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas de la Universidade de Compostela, por el artículo 'Integración aberrante do virus da hepatite B promove unha importante reestruturación da arquitectura do xenoma e carcinoma patocelular'; y a Aldara María Vallejo Alonso, del Servicio de Microbiología del Hospital de Santiago y del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, por su artículo 'Implantación xeralizada do diagnóstico nun só paso da hepatite C en Galicia: resultados para a reflexión'.

Los galardonados han tenido la oportunidad de detallar ante los asistentes sus trabajos, en el caso de Eva García Álvarez de forma telemática, al encontrarse ahora mismo trabajando en Austria.