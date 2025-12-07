Galicia estará este lunes en alerta naranja por temporal costero, con actividad deportiva suspendida

Estado del mar en A Coruña debido al temporal por el que se ha activado la alerta naranja, a 3 de diciembre de 2025, en A Coruña, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha activado para este lunes la alerta naranja por temporal costero ante avisos meteorológicos en las provincias de A Coruña y Pontevedra, a las que se sumará Lugo al final del día. Esta decisión de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha llevado a suspender la actividad deportiva Xogade y federada en el mar en una mayoría de municipios.

Según la Agencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde primeras horas de la mañana en el noroeste y oeste de la provincia de A Coruña y se ampliará a media mañana al suroeste de la costa coruñesa y al litoral de Pontevedra.

De este modo, se espera mar combinada del este o suroeste con olas de hasta siete metros y viento del sur o suroeste de fuerza siete y puntualmente de hasta fuerza ocho (de 61 a 72 km/h). En el litoral de Lugo se prevé el inicio de las condiciones adversas a última hora del día.

De cara a la jornada del lunes, la Secretaría Xeral para o Deporte ha anunciado suspensiones de la actividad deportiva Xogade y federada en el mar: en los ayuntamientos del oeste de A Coruña (Costa da Morte) será entre las 09.00 y 24.00 horas; en los concellos del noroeste coruñés, desde una hora después, y en el suroeste de A Coruña, Rías Baixas y Miño de Pontevedra, entre las 12.00 y 24.00 horas.

Aunque la Xunta todavía no ha comunicado si la alerta de Emerxencias persistirá el martes, el litoral gallego --con especial incidencia en A Coruña y Pontevedra-- seguirá durante esa jornada con avisos meteorológicos de nivel amarillo y naranja. Según advierte Meteogalicia, la llegada de un frente intensificará el viento del suroeste, en general fuerte con ráfagas muy fuertes.