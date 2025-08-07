Galicia gana 14.426 habitantes y 175 centenarios en el último año

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La población de Galicia alcanzó las 2.720.469 personas a 1 de julio, lo que supone un 0,53% más que en el mismo mes de 2024, ganando 14.426 habitantes en el último año.

Así se desprende de los datos provisionales de la Estadística Continua de Población que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), que asegura que a nivel nacional, el número de habitantes de España subió un 1,04%, hasta superar la barrera de los 49 millones (49.315.949).

En concreto, la población gallega creció en los últimos 12 meses gracias a la llegada de extrajeros, que crecen un 13%, hasta 182.467 personas. Por su parte, los gallegos con nacionalidad española bajaron un 0,25%, quedándose en algo más de 2,5 millones.

A nivel nacional, la población con nacionalidad extranjera creció un 6,2%, hasta superar los 7 millones, mientras que los españoles subieron un 0,23%, con 42.265.775 personas.

Entre otras cifras, Galicia contabiliza 1.753 personas con 100 años o más, lo que supone 175 más que hace un año.