Galicia gana 8.908 habitantes en 2024, con un total de 2.714.741, por el nuevo récord de población extranjera

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Galicia ganó 8.908 habitantes (+0,3%) en 2024 --a 1 de enero de 2025--, con un total de 2.714.741 residentes, según el Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este martes.

Este incremento se debe por completo al crecimiento de la población extranjera, que alcanza nuevo récord con 174.494 personas, 19.213 personas más (12,4%) que en 2023. De hecho, son 60.000 más en comparación con 2020.

Mientras, la población española vuelve a descender de nuevo, con una caída superior a las 10.000 personas (-0,4%) en comparación con 2023. Se queda en un total de 2.540.247 en 2024, son unas 44.000 personas menos respecto a 2020.

Y esta tendencia apunta a continuar en 2025, ya que los datos provisionales publicados a comienzos de noviembre por el INE indicaban que la población gallega asciende a 2.726.314 personas a 1 de octubre de 2025, 14.652 habitantes más que un año antes, también por la llegada de extranjeros.

PONTEVEDRA, ÚNICA QUE BAJA

La población gallega se reparte entre 1.306.827 hombres y 1.407.914 mujeres a 1 de enero de 2025, que se incrementan en ambos casos.

Pontevedra es la única provincia gallega que pierde habitantes en 2024, 51 menos y se queda en 947.818 personas. A Coruña lidera el crecimiento con más de 7.000 personas, hasta un total de 1.135.623. Lugo se sitúa en 326.022 (974 más). Ourense registra 305.278 residentes (811 más).

La población de España aumentó en 508.602 habitantes durante 2024 y se situó en nuevo máximo de 49.128.297 a 1 de enero de 2025. Este incremento se debió sobre todo a los extranjeros, cuyo número creció en 409.689 personas (+6,3%), hasta la cifra récord de 6.911.971. El número de personas de nacionalidad española se incremento en un 0,2%,