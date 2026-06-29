Galicia guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas tras el doble terremoto de Venezuela

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, saluda a un venezolano durante un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Venezuela, a 29 de junio de 2026, en Marín, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

La alcaldesa de Marín, municipio de residencia de una familia venezolana desaparecida, afirma que la localidad vive la tragedia "de manera especialmente dura"

MARÍN (PONTEVEDRA), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las diferentes instituciones gallegas han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas tras el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 registrado en la jornada del miércoles (medianoche del jueves 25 en la España peninsular y Baleares) en Venezuela.

La Xunta, el Parlamento de Galicia y ayuntamientos de toda la Comunidad, siguiendo la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han rendido este lunes, a las 12.00 horas, un homenaje silencioso al pueblo venezolano.

En el ayuntamiento pontevedrés de Marín, el acto ha sido especialmente emotivo y ha congregado a decenas de personas debido a que una familia de origen venezolano residente en el municipio, que se encontraba de viaje en el país latinoamericano, permanece desaparecida en La Guaira.

Los desaparecidos son Yhosvany Hernández Fernández, Adela Taberneiro García y sus hijos Ulises, de ocho años, y Lía, de nueve. Todos ellos viajaron el sábado, día 20, a Venezuela y estaban visitando a familiares en La Guaira, concretamente en la zona de la playa Los Cocos, en la localidad de Carballeda.

Se trata de una familia muy conocida y querida en este municipio ya que, en 2021, fundaron el Marinenses Hockey Club, del que Yhosvany es entrenador y Adela, presidenta.

Por ello, niños, jóvenes y el claustro del Colegio La Inmaculada, dónde están escolarizados los menores, han acudido al acto, en el que también han participado vecinos venezolanos residentes en el municipio.

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, ha lamentado la tragedia, que el municipio pontevedrés "está sintiendo de manera especialmente dura". "Su desaparición tiene los corazones de su familia, personas cercanas y de todo Marín en vilo", ha señalado la alcaldesa.

A renglón seguido, ha mostrado la "solidaridad máxima" con sus seres queridos y con el resto de las personas que "están pendientes de sus familiares o que, desgraciadamente, perdieron a alguien en esta tragedia absoluta".

"Marín está con vosotros y no dejaremos de hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar y aportar en un momento tan duro y delicado", ha remarcado la regidora.

Al término del acto, que ha finalizado con un aplauso, Joan Andrade, amigo de la familia y también de origen venezolano, ha lamentado la "tragedia muy fea" que ha sacudido al país y ha recordado que tiene "muchos compañeros afectados".

"A mi familia no le pasó nada, pero tengo muchos amigos que están afectados y tenemos esperanza de que estén vivos. No tengo palabras", ha expresado.

XUNTA Y PARLAMENTO DE GALICIA

El Gobierno gallego, con el presidente, Alfonso Rueda, y los conselleiros al frente, junto con otros cargos y trabajadores del complejo administrativo de San Caetano, también han guardado un minuto de silencio ante el Edifico de Presidencia.

Del mismo modo, el Parlamento de Galicia ha acogido este lunes un minuto de silencio en la escalera exterior del Pazo do Hórreo. Han participado, además del presidente de la Cámara, Miguel Ángel Santalices, diputados de todos los grupos parlamentarios, la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, y el presidente del Consello de Contas de Galicia, Juan Carlos Aladro, entre otros.

Por su parte, en el acto convocado en el Ayuntamiento de Ourense han participado miembros del grupo de gobierno y del resto de corporaciones municipales, así como el propio regidor, Gonzalo Pérez Jácome.

"No dejan pasar ayuda humanitaria, es una vergüenza. Los militares están saqueando casas. Es una situación muy precaria y muy grave. Necesitamos ayuda de todo el mundo porque lo estamos pasando muy mal", ha trasladado Rosa Cambeses, mujer de nacionalidad venezolana que ha participado también en el minuto de silencio y cuyo hermano se encuentra en "estado grave" como consecuencia de los terremotos.

"Hay mucho dolor, es inexplicable, queremos tratar de ayudar a todo el mundo. Mis hermanas y yo no podemos viajar para enterrar a nuestra madre, solo podremos verla por videollamada el último día de su vida", ha lamentado Carmen Díaz, otra de las personas que han asistido al acto.