Galicia interrumpe la tendencia al alza en nacimientos en el primer trimestre y caen hasta la cifra más baja desde 1996

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Galicia registró en el primer trimestre del año la cifra más baja de nacimientos desde 1996 y la más alta de defunciones desde ese mismo año, según los datos provisionales que publica este viernes el Instituto Galego de Estatística (IGE).

En concreto, entre enero y marzo, en la comunidad gallega se dieron 3.086 nacimientos (-2,22%) y las muertes fueron casi el triple, ya que ascendieron a 9.185 (+0,32%), de modo que encadenan --los fallecimientos-- tres trimestres con tasa interanual positiva.

Por su parte, los matrimonios disminuyeron un 5,44%, tras cinco trimestres consecutivos de aumentos interanuales.

En cuanto a nacimientos, el descenso interanual del 2,22% interrumpe una serie de tres trimestres consecutivos de crecimiento interanual.

Esta evolución fue diferente según el sexo: los nacimientos de niños aumentaron un 2,27% y los de las niñas se redujeron un 7,18%.

El 78,32% de estos nacimientos se contabilizaron en las provincias occidentales (el 43,36% en A Coruña y el 34,96% en la de Pontevedra), el 12,7% en Lugo y el 8,98% en Ourense.

Con respecto al mismo trimestre del año anterior, los nacimientos crecieron en Lugo (un 2,08%) y Pontevedra (un 1,41%), mientras que disminuyeron en A Coruña (un 4,29%) y Ourense (un 10,65%).

Los datos según edad de la madre reflejan que el mayor número de nacimientos se registró en el grupo de edades de 30 a 39 años (en conjunto el 62,54% del total).

El IGE destaca el número de nacimientos de madres de mayor edad, que en el caso de las de 40 a 44 años representó el 13,25% y en las de más de 45 años el 2,2%.

El aumento de los fallecimientos se debió al incremento entre mujeres, con 79 fallecimientos más, mientras que entre hombres se contabilizó una disminución de 50 defunciones.

La evolución interanual del número de defunciones fue desigual por provincias: aumentó en Lugo (2,91%) y Pontevedra (3,29%) y bajó en A Coruña (1,71%) y en Ourense (2,79%).

Más de la mitad (el 56,06%) de las defunciones de residentes en Galicia fue de personas de 85 o más años. El segundo grupo de edades que concentra las muertes es el de 65 a 84 años, con el 34,57%.

La mayor presencia femenina en las edades avanzadas provoca que, en el caso de personas de 85 o más años, más del 60% de las defunciones sean de mujeres. En cambio, por debajo de los 85 predominan las de hombres.

MATRIMONIOS

Por último, tras cinco trimestres consecutivos con tasas interanuales positivas, en el primer trimestre de 2026 se registraron un 5,44% menos de matrimonios de personas con residencia prevista en Galicia, 1.409 matrimonios en 2026 frente a 1.490 en 2025. Pese a ello, es la segunda cifra más alta en un primer trimestre desde el año 2000.

Por tipo de matrimonio, retrocedieron los matrimonios en los que los contrayentes eran personas de diferente sexo (102 menos) y aumentaron los celebrados entre personas del mismo sexo (21 más).