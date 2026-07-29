Galicia justifica su ausencia de la sectorial de Educación ante la negativa del Gobierno de posponerla por los incendios

Archivo - El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez. Foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha justificado la ausencia de Galicia de la mesa sectorial de Educación ante la negativa del Gobierno de posponerla por la ola de incendios que azota a algunas regiones.

Según ha explicado en declaraciones ante los medios este miércoles, comunidades autónomas del PP solicitaron tanto a la ministra de Educación, Pilar Alegría, como a la de Universidades, Diana Morant, aplazar la mesa dada la situación que afrontan varias regiones a causa de la reciente ola de incendios y puesto que los temas a abordar no eran "inmediatos".

"Nos quedamos muy sorprendidos cuando se negaron (...). Nos extrañó que fuese así porque en el ámbito de la política económica sí se atrasó", ha apuntado, añadiendo además que la propia responsable de Universidades no iba a acudir.

"Nos parece, primero, una falta de empatía de cara a la población, a los territorios que están sufriendo esta ola de incendios y, segundo, no vemos tampoco que hubiese una necesidad imperiosa de hacerla de forma inmediata, pudiendo esperar unos días y teniendo el precedente de otras mesas sectoriales", ha insistido.

En esta línea, Román Rodríguez incluso ha calificado la negativa de "rabieta", además de una falta de respeto a los propios miembros de la mesa.

LA CIG "CONFUNDE" A LA OPINIÓN PÚBLICA

Por otra parte, el conselleiro se ha referido a la denuncia pública formulada por la CIG el lunes sobre la adjudicación provisional de destinos para el próximo curso 2026/27. Aseguraban que el incremento de cifras comprometido no se corresponde con la realidad.

"Esto lo venimos escuchando muchos años. Siempre, si decimos que son 1.000, ellos van a decir que son 500. Si decimos que son 2.000, dicen que no llegan. Es lo habitual. Forma parte del catecismo de la CIG", ha asegurado.

Si bien reconoce que puede haber una oscilación de un 3% o un 4%, insiste en que los datos son reales. "Y ellos nunca van a pedir perdón o pedir disculpas por confundir a la opinión pública y por estar constantemente cuestionando los datos, que son datos oficiales (...). Saben perfectamente que no tienen razón", ha concluido.