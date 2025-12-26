Galicia marca -8 ºC en Manzaneda (Ourense) nun venres que arrinca con cotas de neve a 500 metros

Archivo - Montañistas durante a nevada en Pedrafita, a 20 de novembro de 2025, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
O venres arrincou en Galicia con cotas de neve a 500 metros e temperaturas mínimas moi frías no interior. Na madrugada, segundo datos recoller por Meteogalicia, Cabeza de Manzaneda e Xares, na Veiga (Ourense), alcanzaron os -8,2 ºC e -7.9 ºC, respectivamente.
Precisamente, parte da provincia de Ourense pasou a noite --entre as 00.00 e 09.00 horas-- en alerta amarela por temperaturas mínimas por baixo dos -4 ºC no sur e inferiores a -6 ºC na montaña.
Neste contexto, outros puntos tamén marcaron -6 graos, como Lardeira, en Carballeda de Valdeorras, e Calvos de Randín, que rexistrou a mínima máis alta de entre as estacións de medición en altitudes menores a 900 metros.
No seu parte, a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet) recolle que as precipitacións en forma de neve estenderanse aos interiores da Coruña e Pontevedra, ademais do noroeste de Ourense. Haberá precipitacións débiles e chuvascos durante a primeira metade do día, máis intensos e probables na metade occidental.
Prevense xeadas débiles, salvo no litoral e terzo occidental, e que poderán ser moderadas na montaña e sur de Ourense. Ademais, a cota de neve situarase entre 700 e 800 metros ao final do día. Desta forma, apunta Meteogalicia, a partir do mediodía Galicia irá quedando na influencia do anticiclón, con tempo seco que continuará na fin de semana.