Galicia muestra su solidaridad con las víctimas del siniestro en Urda (Toledo) con minutos de silencio

Acto de solidaridad tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo) ante la Delegación del Gobierno en Galicia - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA

A CORUÑA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Galicia ha registrado en esta jornada nuevas convocatorias de minutos de silencio para expresar el apoyo a los familiares de víctimas en el accidente ferroviario en Urda (Toledo) tras la colisión de dos trenes y que ha dejado más de 60 muertos y de un centenar de heridos.

Ha sido ante organismos como la Diputación de A Coruña pero también las subdelegaciones y la Delegación del Gobierno en Galicia, en un acto con presencia, en este caso, de su máximo responsable, Pedro Blanco, así como otros representantes del ámbito social que se han concentrado para expresar esta solidaridad a través del minuto de silencio.

En él, con asistencia de varias decenas de presonas, entre ellas la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, o la fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, se ha trasladado las condolencias desde la Delegación del Gobierno y las del Ejecutivo central a los familiares y allegados de las víctimas mortales, así como a los heridos, confiando en su pronta recuperación.

También se ha reconocido la labor de los servicios de emergencia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de todas las personas que, en colaboración con la ciudadanía, trabajan en la atención a las víctimas y sus familias.

"Desde Galicia queremos trasladarles que estamos con ellos y que deseamos que se sientan arropados en todo momento", ha señalado en el acto el delegado del Gobierno, Pedro Blanco.