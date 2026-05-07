Galicia registró 105.000 donaciones de sangre en 2025: 9.000 personas lo hicieron por primera vez y el 35 %, más de una

La directora de ADOS, Marisa López, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en la presentación de las donaciones de sangre de 2025, a 7 de mayo de 2026. - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Galicia registró un total de 105.337 de donaciones de sangre o aféresis, lo que supone una cifra muy similar a la del año pasado (105.378), con apenas una variación de 40. Estas responden a los gestos de 73.317 personas, de las cuales 9.275 (12,65 %) lo hicieron por primera vez y el 35 %, más de una --en su mayoría, entre dos y tres veces--.

Estos datos se deprenden del balance anual de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), cuya directora, Marisa López, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, han presentado este jueves en rueda de prensa. Este segundo incluso ha bromeado con si el dato de los donantes repetidores le incluían para hacer ver que también ha participado de la campaña.

"La actividad de donación de sangre confirma la generosidad e implicación de la sociedad gallega", ha manifestado el responsable autonómico, que ha sacado pecho de que la tasa gallega ha estado en los últimos años "tres puntos por encima de la estatal". Tanto en 2024 y 2025 fue de 39 donaciones por cada 1.000 habitantes.

Esta tasa es desigual entre provincias, con A Coruña (44 / 1.000) a la cabeza. También lidera en número absoluto de donaciones, rozando las 50.000, lo que supone casi la mitad del total gallego y con una destacable diferencia respecto a Lugo y a Ourense, donde hubo 8.000 en cada una.

Precisamente en A Coruña se encuentra el municipio gallego con la tasa más alta: Padrón, que repite en este puesto con 92 donaciones por cada 1.000 habitantes. Entre las grandes ciudades, Santiago de Compostela es la número 1 en el ránking (85 / 1.000), una cifra donde la participación de la comunidad universitaria "tiene un peso muy importante", en palabras de López.

A Santiago le siguen Pontevedra (53 / 1.000) y Ferrol (51 / 1.000). Sin embargo, si atendemos a las cifras absolutas, el ránking está encabezado por las ciudades más pobladas: Vigo, que registró 12.257 donaciones, y A Coruña, con 9.995.

PERFIL DEL DONANTE

En cuanto al perfil del donante, la mayoría tienen entre 43 y 52 años (29,9 %) y entre 53 y 70 (26,9 %). Los grupos que menos donan siguen siendo los más jóvenes. La directora de ADOS, consciente de esta situación, ha aducido que esto se explica por una pirámide de población "envejecida" y ha manifestado que es necesario "un esfuerzo" para implicar a la gente joven en las campañas.

Las donaciones se hacen mayormente a través de las unidades móviles, que recogieron el 86,3 % de las realizadas el pasado año. La mayoría de donantes son del grupo A+ (38 %) y O+ (36 %), aunque López ha destacado el esfuerzo de las personas O- (8 %), ya que su representación está un punto por encima de su prevalencia.

SON NECESARIAS MÁS DE 400 DONACIONES DIARIAS

"Todo esto nos ayuda a cubrir las necesidades de sangre diaria de nuestros hospitales, ya que necesitamos entre 400 y 500 donaciones de sangre diarias", ha apuntado Gómez Caamaño. La directora de ADOS ha explicado que las donaciones realizadas están "cerca del promedio" y, en consecuencia, responden "de forma adecuada" a estas necesidades.

Eso sí, ha identificado "dos puntos críticos" durante el año, localizados en el verano y la Navidad, para lo que procuran mantener una "comunicación fluida" con la ciudadanía a través de diferentes canales.